Жуткая поножовщина в школе убила Лукашенко

Александр Лукашенко в шоке от произошедший в школе резни. После случая в Столбцах президент пообещал разобраться с министром образования.

Надо бы на всю катушку спросить с главы районного исполнительного комитета и министра образования, сказал президент, комментируя ЧП в школе.

"Почему не навели порядок в школе? Школа – святое место, как в церковь, надо идти в школу", – приводит слова Лукашенко РИА Новости. Глава государства раскритиковал дисциплину в белорусских школах и потребовал до конца недели доложить, что сделано по наведению порядка в учебных заведениях.

"Железная дисциплина должна быть. Нам надо сохранить ту стабильность, которая сегодня в стране есть. Главная ценность – это человеческая жизнь", – подчеркнул Лукашенко.

Накануне, 11 февраля в школе в Столбцах ученик старших классов набросился с ножом на учительницу и других учащихся. Преподаватель и один школьник погибли, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Мотивы нападавшего пока не известны, сам он задержан, но отказался от дачи показаний.

Сегодня Столбцы переживают настоящую драму, где каждый знает участников ЧП если не лично, то через близких знакомых. Что вынудило спокойного мальчика Вадима совершить преступление с необратимыми последствиями? Главные версии: https://t.co/GkRcebfu4w pic.twitter.com/OtEANiyyLH — charter97.org (@charter_97) 12 февраля 2019 г.

При обыске в рюкзаке подростка были найдены дымовые шашки, петарды и молоток. Для понимания произошедшего следователи назначили несколько экспертиз: психологическую, медико-криминалистическую и биолого-генетическую.

Выяснилось, что парень учился в проблемном классе. "Обычный ребенок. Там класс такой, знаете... Им по барабану все. Они учителей ни во что не ставили. Максимум пять человек из класса слушают учителя, остальные сами по себе", – рассказал сотрудник школы.