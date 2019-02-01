Раскрыт тайный смысл воссоединения Крыма с Россией

Смысл воссоединения Крыма с Россией состоит в том, чтобы закрыть Украине перспективу членства в НАТО. С таким смелым заявлением выступил российский писатель Дмитрий Глуховский.

Казалось бы, Глуховский сообщил общеизвестный факт – заявку страны о вступлении в НАТО даже не будут рассматривать, если у нее есть спорные территориальные проблемы. С 2014 года у Украины они действительно есть, но, видимо, писатель забыл то, что Россия не присоединяла к себе Крым насильно.

Москва не собиралась строить козни Киеву, пришедший там к власти режим сам сделал все для того, чтобы расстаться с Крымом. В республике в соответствии с международным правом прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.

Пусть этот факт и не признан мировым сообществом, но за пять лет из Крыма на Украину уехали всего лишь несколько тысяч человек. Если сравнить с двумя миллионами украинцев, сбежавших в Россию от режима Порошенко, то становится очевидно, что крымчан никто не принуждал. Они сами выбрали свой путь и не собираются возвращаться в страну, в которой сейчас правят националисты.

Крым никто не отдаст Украине – это тоже очевидный факт. И как бы президент Петр Порошенко не старался убедить Запад в том, что ему необходима помощь в борьбе с государством-агрессором, никто не слышит его мантр и за пять лет реально не помог в деле возвращения Крыма. Да, обещания западных политиков звучат регулярно, но это только риторика.

Европа "помогла" Укриане только тем, что дала миллиарды долларов в долг, заставив ради этого власти Незалежной поднять тариф и довести население страны до полного обнищания. Чем еще объяснить тот факт, что в 2018 году Украина была признана беднейшим государством Европы, отняв пальму первенства в этом рейтинге у Молдавии.





Помимо Крыма, похожая ситуация сложилась и в Донбассе. Фактически Украина потеряла часть своих территорий и пятый год подряд воюют со своими же гражданами. Киеву невдомек, что население юго-востока не хочет жить в одном государстве с националистами, которые готовы "вздернуть москаляку на гиляку", запретить русский язык и заставить всех верующих молиться константинопольскому патриарху. Кстати, история с получением томоса еще больше убедила граждан Донбасса в том, что с Порошено и его командой им не по пути.

История расставит все на свои места и российский Крым останется в ней навсегда российским. В этом сомнений нет, а вот украинским политикам стоит подумать над налаживанием отношений с Россией, ведь наши народы жили в мире и согласии много лет. Так почему же действия шайки бандитов стали препятствием для нормального сосуществования, пусть и в разных государствах? Вероятно, ответ на этот вопрос дадут намеченные на 31 марта выборы президента Украины.