Трампа признали бессильным после громкого визового скандала

Американский лидер заявил, что лично разберется с ситуацией невыдачи виз российским делегатам в ООН. О проблеме Дональда Трампа с Россией высказался постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Небензя обратил внимание президента США на эту ситуацию в ходе встречи в Белом доме. По его словам, Дональд Трамп не был в курсе этой проблемы.

"Трамп показывает, что он еще чем-то руководит в США, но в действительности он ничем не поможет. Это некая демонстрация готовности к диалогу, но не более того. Все решается на базе бюрократии и Госдепа", – цитирует профессора НИУ ВШЭ, американиста Дмитрия Евстафьева НСН. При этом он засомневался, что такие решения в стране могли быть приняты без ведома высшего руководства.

Отметим, визовый скандал между Россией и США начался в сентябре 2019 года. Тогда США не выдали разрешение на въезд десяти членам российской делегации для поездки в Нью-Йорк, чтобы участвовать в сессии Генассамблеи ООН.

Затем Америка не выдала визы россиянам на конференцию по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). А в декабре представители Дональда Трампа не дали разрешение на въезд делегации Федерального казначейства для участия в международной конференции.