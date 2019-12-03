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Политика

Парламенты России и Венгрии защитят права нацменьшинств на Украине

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Необходимо сделать все для защиты малых народов Украины от притеснения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Этот вопрос обсуждался на последней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил председатель нижней палаты.
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Володин назвал проявлением национализма отмену изучения в украинских школах родного языка – русского, венгерского, польского, румынского. "Такое недопустимо в любой стране", – передает слова спикера официальный сайт нижней палаты. В том числе из-за этого украинцы не переизбрали Петра Порошенко, считает законодатель.

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Володин предостерег Киев от притеснения нацменьшинств

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вопрос защиты национальных меньшинств обсуждался на последней встрече с главой парламента Венгрии, напомнил Володин. "Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии", - сказал спикер.

Председатель нижней палаты призвал поднимать этот вопрос в рамках межпарламентских организаций, в том числе ПА ОБСЕ. Володин также напомнил, что на прошлой неделе украинская делегация в Женеве пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Ранее Володин предостерег Киев от притеснения нацменьшинств. Украинским властям следует соблюдать права и свободы проживающих в стране этнических групп. В противном случае из состава страны могут выйти другие регионы, подчеркнул он.

Законодатель напомнил, что в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма – русские, крымские татары и другие народы.

Автор: 3 декабря 2019, 16:04

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