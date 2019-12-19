Единороссы поддержали позицию Путина по изменению Конституции

"Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна не
новая Конституция", – сказал секретарь генерального совета "ЕР"
Андрей Турчак. Необходима реализация фундаментальных вещей, которые закреплены
в действующем законе, подчеркнул он.
По его словам, отдельные изменения возможны. Но для их внесения должны быть достаточные основания, которые поддержат большинство граждан, подчеркнул Турчак.
За соблюдение заложенных в Конституции принципов власть несет ответственность перед людьми, напомнил единоросс. "Именно эти принципы позволили нашей стране пережить серьезные политические и социально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития", - сказал Турчак.
Конституция должна соответствовать потребностям общества, но нет необходимости менять ее основную часть или принимать новую. Об этом Владимир Путин заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 19 декабря. В главном законе страны есть фундаментальные вещи, они закреплены в первой главе, и необходимо их реализовывать, сказал президент.
Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 20 минут. Задать вопрос главе государства пришли почти 1900 журналистов – от крупных мировых агентств до региональной прессы.
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