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Политика

Единороссы поддержали позицию Путина по изменению Конституции

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Менять основную часть Конституции или принимать новый главный закон не требуется, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин. В "Единой России" полностью поддержали позицию главы государства.
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"Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна не новая Конституция", – сказал секретарь генерального совета "ЕР" Андрей Турчак. Необходима реализация фундаментальных вещей, которые закреплены в действующем законе, подчеркнул он.

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Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

По его словам, отдельные изменения возможны. Но для их внесения должны быть достаточные основания, которые поддержат большинство граждан, подчеркнул Турчак.

За соблюдение заложенных в Конституции принципов власть несет ответственность перед людьми, напомнил единоросс. "Именно эти принципы позволили нашей стране пережить серьезные политические и социально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития", - сказал Турчак.

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Конституция должна соответствовать потребностям общества, но нет необходимости менять ее основную часть или принимать новую. Об этом Владимир Путин заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 19 декабря. В главном законе страны есть фундаментальные вещи, они закреплены в первой главе, и необходимо их реализовывать, сказал президент.

Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 20 минут. Задать вопрос главе государства пришли почти 1900 журналистов – от крупных мировых агентств до региональной прессы.

Автор: 19 декабря 2019, 17:18

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