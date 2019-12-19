"Настораживает": Путин оценил выходку Зеленского после переговоров в Париже

"Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю. Давайте будем давать характеристики историческим личностям. Вот это можно сделать. По действующим людям – как-то язык не поворачивается", – заметил Владимир Путин.
По его словам, если человек попал на должность главы государства, это говорит о том, что он по меньшей мере имеет какие-то незаурядные качества. Других комментариев относительно фигуры Владимира Зеленского президент России не дал. Однако он обратил внимание на поведение украинского лидера после переговоров "нормандской четверки" в Париже.
Речь идет о словах главы Незалежной о внесении изменений в минские соглашения. "Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть", – признался Путин.
"Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик", – подчеркнул президент России.
Ключом к мирному урегулированию в Донбассе Путин назвал закон об особом статусе региона. Тем не менее ни предыдущее, ни нынешнее украинское руководство закреплять этот принцип в Конституции страны не хочет, указал он.
Вторым важным фактором является прямой диалог Киева с Донбассом. "Его тоже нет", – констатировал Путин. "Есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения", – оценил президент ситуацию с урегулированием украинского кризиса.
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