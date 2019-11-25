Чем запомнился XIX съезд "Единой России"

Главным событием в рамках съезда стало выступление
президента Владимира Путина. Глава государства призвал партийцев к достижению
видимых результатов по национальным проектам. Важно, чтобы люди чувствовали
положительные перемены в жизни и сами проявляли инициативу, отметил Путин.
Он призвал партийцев ориентироваться на мнение людей о текущей ситуации. "Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям? Что требуется скорректировать, поправить?" – сказал глава государства. Скрывать проблемы и недостатки недопустимо, подчеркнул президент.
Одной из главных тем съезда была подготовка к избирательному циклу ближайших двух лет. Премьер-министр, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев поставил задачу показать лучший результат и сохранить политическое лидерство.
Комиссию по разработке новой программы "ЕР" глава правительства решил возглавить лично. Координировать работу в регионах должны местные лидеры и эксперты, такие команды должны быть в каждом субъекте Федерации, подчеркнул Медведев.
На съезде было принято решение создать шесть рабочих групп в составе генсовета "Единой России": по реализации нацпроектов, по кадровой политике, поддержке гражданского общества, молодежным инициативам, повышению удобства коммуникации с партией. В каждую из групп войдут члены генсовета, они будут нести личную ответственность за результат, отметил Медведев.
Также принято решение о создании в партии правозащитного центра. Связаться с ним можно будет через ближайшую общественную приемную, которая есть в каждом регионе. В перспективе подобные центры могут появиться на межрегиональном уровне, рассказал глава правительства.
На общественных приемных партийцы остановились подробнее. Был представлен новый формат их работы. "Задача общественных приемных состоит в том, чтобы "любой человек, обратившийся с конкретной личной проблемой, не только получал всестороннюю помощь в ее решении, но одновременно был погружен во все возможности партии", – отметила замглавы генсовета "ЕР" Ольга Баталина.
Высказывались предложения и по партийным проектам. Прозвучала инициатива объединить их по пяти направлениям: образование, здравоохранение, помочь старшему поколению, поддержка молодых семей и создание комфортной городской среды.Решили партийцы и кадровые вопросы. Была проведена ротация генсовета, его президиума, а также высшего совета "Единой России".
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