Открытость и доступность: эксперт похвалил "ЕР" за работу с людьми

Единороссы понимают основные запросы общества – доступная медицина, качественное образование, повышение пенсий, социальная справедливость. С оценкой работы партии выступил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Также он похвалил "ЕР" за работу с людьми.



Партийцы понимают основные запросы общества, но еще более важна открытость и доступность "Единой России", ее контакты с людьми, отметил политолог. "Ощущение, что партия рядом с людьми, партийные структуры находятся в доступе, всегда можно прийти, о чем-то поговорить – крайне важна", – отметил он.



По его словам, это первое, о чем говорят граждане, когда отвечают на вопрос о желаемых улучшениях в партии. Единороссы этот запрос понимают, подчеркнул эксперт.

Кроме того, граждане обращают внимание на качество работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Костин отметил, что молодые люди воспринимают деятельность ЖКХ не через призму тарифов, а в контексте благоустройства и создания комфортной среды.

По словам эксперта, основная работа партии должна проходить в период между выборами и в Единый день голосования. Думающая исключительно о выборах партия обречена на поражение, уверен политолог. "Все самое важное происходит в межвыборный период", – сказал он.

Напомним, по итогам прошедшего в сентябре Единого дня голосования единороссы получили 73% мандатов в органы местного самоуправления. Всего замещалось 95 мандатов, из них 69 получили представители "Единой России".