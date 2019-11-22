Открытость и доступность: эксперт похвалил "ЕР" за работу с людьми

Партийцы понимают основные запросы общества, но еще более
важна открытость и доступность "Единой России", ее контакты с людьми,
отметил политолог. "Ощущение, что партия рядом с людьми, партийные
структуры находятся в доступе, всегда можно прийти, о чем-то поговорить –
крайне важна", – отметил он.
По его словам, это первое, о чем говорят граждане, когда отвечают на вопрос о желаемых улучшениях в партии. Единороссы этот запрос понимают, подчеркнул эксперт.
Кроме того, граждане обращают внимание на качество работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Костин отметил, что молодые люди воспринимают деятельность ЖКХ не через призму тарифов, а в контексте благоустройства и создания комфортной среды.
По словам эксперта, основная работа партии должна проходить в период между выборами и в Единый день голосования. Думающая исключительно о выборах партия обречена на поражение, уверен политолог. "Все самое важное происходит в межвыборный период", – сказал он.
Напомним, по итогам прошедшего в сентябре Единого дня голосования единороссы получили 73% мандатов в органы местного самоуправления. Всего замещалось 95 мандатов, из них 69 получили представители "Единой России".
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