Володин призвал КНДР развивать межпарламентские контакты

Это первый визит высокого гостя в Россию в качестве
председателя парламента, сказал Володин. Он призвал укреплять контакты Москвы и
Пхеньяна по межпарламентской линии.
Для этого, помимо прочего, необходимы постоянные обмены делегациями, считает Пак Тхэ Сон. "Мы также хотели бы предложить придать новый импульс деятельности межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", – сказал законодатель.
Спикер Госдумы поддержал инициативу своего коллеги. Было бы правильно обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений в рамках профильных парламентских комитетов, сказал Володин.
В ходе беседы речь зашла о санкционном давлении со стороны Запада. Несмотря на экономические ограничения, Россия за последние годы добилась больших успехов, подчеркнул северокорейский парламентарий.
"Мы всегда с большим вниманием следим за теми шагами и мерами, которые предпринимает Государственная Дума в целях защиты национальных интересов России, и мы всегда полностью поддерживаем ваши шаги"", - добавил Пак Тхэ Сон.
Политика двойных стандартов и вмешательство в дела других государств недопустимы, указал Володин. "Мы надеемся, что время, когда вводят в отношении стран санкции, время торговых войн уйдет в прошлое", – сказал спикер. Развязанные Соединенными Штатами торговые войны бьют по Евросоюзу, отметил он.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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