Россия и Южная Корея укрепляют межпарламентское сотрудничество
Большую роль в развитии отношений Москвы и Сеула играют
президенты двух стран – Владимир Путин и Мун Чжэ Ин, подчеркнул Вячеслав
Володин. Спикер Госдумы напомнил, что лидер Южной Кореи минувшим летом приезжал
на Охотный Ряд и выступал перед парламентариями.
В свою очередь глава Нацсобрания Южной Кореи призвал расширять двусторонний товарооборот и выходить на уровень 30 миллиардов долларов. Мун Хи Сан также выразил уверенность, что парламенты должны поддержать мероприятия в честь 30-летия восстановления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.
Кроме того, южнокорейский парламентарий попросил спикера Госдумы передать приглашение Владимиру Путину выступить на заседании Национального собрания Южной Кореи.
Говоря о развитии двусторонних связей, Володин отметил, что за последние годы удалось создать новые эффективные форматы. Прежде всего, напомнил законодатель, Госдума и Нацсобрание инициировали проведение Совещания спикеров парламентов Евразии. В этом году мероприятие пройдет в четвертый раз, его будет принимать столица Казахстана Нур-Султан. Предстоит обсудить множество тем – от экономического развития до борьбы с терроризмом.
"Количество желающих принять участие в Совещании растет с каждым годом, и мы надеемся, что в этом году в Казахстан съедется еще больше наших коллег", – сказал Володин.
Мун Хи Сан отметил, что от евразийских парламентов поступило уже более 48 заявок. Впервые принять участие в Совещании намерены законодатели из Германии, Франции и Италии. По словам главы Национального собрания Южной Кореи, это говорит о силе влияния России на международной арене.
Пользуясь случаем, спикер Госдумы пригласил коллегу на международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве в начале июля. Корейский парламентарий с благодарностью принял приглашение.
В ходе переговоров спикеры также затронули тему цифровой экономики. Вячеслав Володин выступил с предложением провести совместный тематический российско-корейский форум.
"Предлагаю обсудить тему цифровой экономики совместно с корейскими IT-компаниями, которые достигли многого в создании искусственного интеллекта, робототехники, и наших российский компаний, которые работают по этому направлению", – сказал законодатель.
По словам спикера, в мероприятии могли бы поучаствовать представители бизнеса, у которых есть наработки в сфере цифровой экономики. Володин подчеркнул, что эта тема требует законодательного регулирования.
В конце встрече глава Национального совета пригласил спикера Госдумы посетить Южную Корею. После переговоров началось первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Нацсовета.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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