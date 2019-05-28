Россия и Южная Корея укрепляют межпарламентское сотрудничество

Во вторник, 28 мая, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сана. Законодатели обсудили развитие отношений двух стран, подготовку к очередному Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, а также проведение совместного российско-корейского форума по цифровой экономике.



Большую роль в развитии отношений Москвы и Сеула играют президенты двух стран – Владимир Путин и Мун Чжэ Ин, подчеркнул Вячеслав Володин. Спикер Госдумы напомнил, что лидер Южной Кореи минувшим летом приезжал на Охотный Ряд и выступал перед парламентариями.



В свою очередь глава Нацсобрания Южной Кореи призвал расширять двусторонний товарооборот и выходить на уровень 30 миллиардов долларов. Мун Хи Сан также выразил уверенность, что парламенты должны поддержать мероприятия в честь 30-летия восстановления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.

Кроме того, южнокорейский парламентарий попросил спикера Госдумы передать приглашение Владимиру Путину выступить на заседании Национального собрания Южной Кореи.

Говоря о развитии двусторонних связей, Володин отметил, что за последние годы удалось создать новые эффективные форматы. Прежде всего, напомнил законодатель, Госдума и Нацсобрание инициировали проведение Совещания спикеров парламентов Евразии. В этом году мероприятие пройдет в четвертый раз, его будет принимать столица Казахстана Нур-Султан. Предстоит обсудить множество тем – от экономического развития до борьбы с терроризмом.

"Количество желающих принять участие в Совещании растет с каждым годом, и мы надеемся, что в этом году в Казахстан съедется еще больше наших коллег", – сказал Володин.

Мун Хи Сан отметил, что от евразийских парламентов поступило уже более 48 заявок. Впервые принять участие в Совещании намерены законодатели из Германии, Франции и Италии. По словам главы Национального собрания Южной Кореи, это говорит о силе влияния России на международной арене.

Пользуясь случаем, спикер Госдумы пригласил коллегу на международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в Москве в начале июля. Корейский парламентарий с благодарностью принял приглашение.

В ходе переговоров спикеры также затронули тему цифровой экономики. Вячеслав Володин выступил с предложением провести совместный тематический российско-корейский форум.

"Предлагаю обсудить тему цифровой экономики совместно с корейскими IT-компаниями, которые достигли многого в создании искусственного интеллекта, робототехники, и наших российский компаний, которые работают по этому направлению", – сказал законодатель.

По словам спикера, в мероприятии могли бы поучаствовать представители бизнеса, у которых есть наработки в сфере цифровой экономики. Володин подчеркнул, что эта тема требует законодательного регулирования.

В конце встрече глава Национального совета пригласил спикера Госдумы посетить Южную Корею. После переговоров началось первое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Нацсовета.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.