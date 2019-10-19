Володин обсудил с Рахмоном борьбу с терроризмом

Посещение главой государства Госдумы в апреле этого года придало импульс межпарламентскому общению двух стран, отметил Володин. Рахмон подчеркнул, что Москва является ключевым партнером Душанбе.
Активно развиваются и торгово-экономические отношения двух стран. "За прошлый год товарооборот вырос почти на 25%", – уточнил спикер Госдумы.
В ходе беседы Володин и Рахмон затронули вопросы безопасности и противодействия терроризму. Особенно важно это для Таджикистана, который имеет общую границу с Афганистаном, отметил спикер Госдумы.
По его словам, в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ страны могут принимать совместные решения для противодействия терроризму. Следующая сессия ПА ОДКБ может пройти в Таджикистане. По словам Володина, в ноябре этот вопрос будет обсуждаться в Ереване.
Рахмон в свою очередь пригласил Володина вновь посетить республику.
Президент Таджикистана многое делает для развития гуманитарного сотрудничества двух стран и продвижения проектов, в том числе в сфере русского языка, сказал спикер Госдумы по итогам встречи. Особенно важно, напомнил он, что в Конституции республики русский закреплен как язык межнационального общения.
"Ожидаем успешной реализации проекта строительства в Таджикистане пяти русскоязычных школ в ближайшие годы", – добавил парламентарий.
Вячеслав Володин и Эмомали Рахмон встречались в апреле этого года в Москве. В преддверии переговоров с президентом России лидер Таджикистана посетил Госдуму. Стороны обсуждали различные аспекты двусторонних отношений, в том числе вопросы борьбы с терроризмом, миграции, развития русского языка в республике.
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