Володин назвал необходимое условие для развития села

Для того, чтобы обеспечить комплексное развитие сельских территорий, необходимо принимать как законы прямого действия, так и рамочные. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время делового завтрака Сбербанка на тему "Комплексное развитие сельских территорий".

Говоря о развитии сельских территорий, необходимо учитывать, что они находятся в разных регионах с отличными друг от друга климатическими и географическими особенностями. В связи с этим возникает необходимость создания рамочных законов.

"Рамочный закон влечет за собой принятие нормативной базы, в том числе региональных законов", – подчеркнул Вячеслав Володин. Он заметил, что из федерального центра не всегда удается уловить все нюансы и особенности, существующие на местах. Поэтому законодательный процесс, запущенный на федеральном уровне, должен быть синхронизирован с самими регионами.

"Было бы правильно более активно привлекать регионы к диалогу, приняв программу, поддержав и поверив в нее, найти в лице регионов партнеров", – уверен председатель Госдумы.

Вячеслав Володин также обратил внимание на важность создания рабочих мест для развития сельских территорий. Он напомнил, что многие люди переезжают в Москву и другие крупные мегаполисы, что создает дефицит кадров.

"Заработные платы тех, кто работает в селе, сегодня в три раза меньше, чем у горожан", – рассказал спикер нижней палаты парламента. Однако это только одна из проблем. Стоит учитывать, что в городах власть решает многие проблемы, которые возникают у жителей, а в селе люди зачастую предоставлены в этом вопросе сами себе.

Однако шансы изменить ситуацию есть. "Есть преимущества села, и эти преимущества привлекают людей: экология, чистые продукты, безопасность", – заметил Володин. Он добавил, что согласно статистике, порядка 25 миллионов человек из крупных городов готовы переехать на работу в село, если у них будет высокооплачиваемая работа, хорошая медицина, качественное образование – в общем, если вся социальная инфраструктура не будет отличаться от городской. Программа развития сельских территорий необходима, подчеркнул председатель Госдумы.

"Если будет реализована программа, у нас жизнь на селе должна измениться к лучшему", – уверен Вячеслав Володин.

Он отметил, что существуют договоренности, согласно которым финансирование государственной программы развития села будет увеличено в два раза. Для этого депутаты предлагают позволить регионам, имеющим задолженности перед Минфином, тратить деньги на реализацию инвестиционных проектов. При этом эти расходы будут засчитываться как возврат кредита. Речь идет о сумме в размерах порядка одного триллиона рублей.

Володин предложил назначить Министерство сельского хозяйства России главным распорядителем бюджетных средств по программе комплексного развития сельских территорий. Одновременно с этим ведомство должно взять ответственность за ее реализацию. "Сегодня эта ответственность размыта между большим количеством министерств", – рассказал спикер Госдумы.

Еще один вопрос, требующий к себе внимания, касается своевременного доведения средств, выделяемых на развитие сельских территорий. В качестве примера Володин привел финансирование строительства дорог. Иногда получается, что деньги на их прокладку и ремонт поступают только в августе. После этого следует около двух месяцев торгов и конкурсов и наступает октябрь, когда в половине регионов страны идут дожди, а в половине успели установиться минусовые температуры. "И при минусе, и при дождях уже дороги нельзя строить", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Если же деньги поступят в регионы в январе, то реализацию программ будет возможно начать уже с марта. Соответствующую инициативу поддержали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. "До конца года мы примем законодательство, которое обяжет все профильные министерства, чтобы средства приходили в регионы уже в январе", – подчеркнул Вячеслав Володин.