Госдума продолжит диалог с обществом и экспертами
Володин отметил, что законопроект о социальном предпринимательстве уже внесен правительством, и Дума готова его обсудить. Также будут проведены слушания по вопросам повышения качества общего образования. "И, возможно, в конце года – по здравоохранению", – сказал законодатель в интервью "Парламентской газете".
Открытый диалог с обществом, бизнесом и экспертами повышает качество принимаемых решений, уверен спикер.
В этом году перед парламентариями стоить задача настроить работу Советы по законотворчеству, по законодательному обеспечению формирования цифровой экономики, развитию городов и общественных пространств. Будут рассматриваться вопросы, связанные с паллиативной помощью, также будут заслушиваться доклады Пенсионного фонда, социального блока правительства.
"А в марте на Совете по развитию городских территорий будем говорить о реализации национального проекта "Жилье и городская среда", – рассказал Володин.
Кроме того, запланирована работа в рамках нового формата – выездных заседаний Совета Госдумы.
Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва. В них принимают участие не только депутаты, но и члены правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане.
Дума широко обсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощи обманутым дольщикам, развития цифровой экономики, диверсификации оборонно-промышленного комплекса и прочее.
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