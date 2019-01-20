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"Конец пятилетке издевательств": Порошенко предрекли скорый крах и забвение

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com.
Украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину советуют уже сейчас начать поиски нового рабочего места. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, после предстоящих выборов политик отправится на вольные хлеба.
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В беседе с "Дни.ру" общественник отметил, что отношения Москвы и Киева нормализуются и без участия Климкина. Как только Петр Порошенко и его прихлебатели покинут свои посты, Украина и Россия заживут в мире и согласии.

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"Пусть Климкин сильно не переживает. Россия и Украина между собой все отлично переформатируют. Но делать мы это будем уже без самого Климкина, а также без Порошенко, Авакова, Турчинова и прочих Гройсманов. С этими неуважаемыми господами России точно не о чем разговаривать", – заметил эксперт.

Манукян возлагает большие надежды на предстоящие выборы украинского президента. "Этих персонажей из книги "Собачье сердце" украинский народ, я уверен, 31 марта снесет путем выборов и забудет о них как о страшном сне. Подходит к концу пятилетка издевательств над народом Украины. Пора открыть новую светлую страницу, где не будет места тем политикам, которые должны еще при жизни гореть в аду, – резюмировал общественник.

На днях Павел Климкин заявил, что отношения между Москвой и Киевом необходимо "переформатировать". Он также подчеркнул, что власти Украины ищут "приемлемую формулу" для взаимодействия с Россией. После он добавил, что не стоит ждать нормализации отношений этих двух стран в ближайшее время.

Автор: Руслана Алексеева20 января 2019, 00:14
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