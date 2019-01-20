"Конец пятилетке издевательств": Порошенко предрекли скорый крах и забвение
В беседе с "Дни.ру" общественник отметил, что отношения Москвы и Киева нормализуются и без участия Климкина. Как только Петр Порошенко и его прихлебатели покинут свои посты, Украина и Россия заживут в мире и согласии.
"Пусть Климкин сильно не переживает. Россия и Украина между собой все отлично переформатируют. Но делать мы это будем уже без самого Климкина, а также без Порошенко, Авакова, Турчинова и прочих Гройсманов. С этими неуважаемыми господами России точно не о чем разговаривать", – заметил эксперт.
Манукян возлагает большие надежды на предстоящие выборы украинского президента. "Этих персонажей из книги "Собачье сердце" украинский народ, я уверен, 31 марта снесет путем выборов и забудет о них как о страшном сне. Подходит к концу пятилетка издевательств над народом Украины. Пора открыть новую светлую страницу, где не будет места тем политикам, которые должны еще при жизни гореть в аду, – резюмировал общественник.
На днях Павел Климкин заявил, что отношения между Москвой и Киевом необходимо "переформатировать". Он также подчеркнул, что власти Украины ищут "приемлемую формулу" для взаимодействия с Россией. После он добавил, что не стоит ждать нормализации отношений этих двух стран в ближайшее время.
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