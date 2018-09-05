Порошенко ловко одурачил украинцев
"Нынешнее поколение детей будет жить в ЕС", – цитирует украинского лидера издание "Главред". Об этом президент Незалежной сказал пару дней назад.
Автор материала сравнивает заявление главы украинского государства со словами советского лидера Никиты Хрущева – тот обещал построить коммунизм в отдельно взятой стране уже в 1980 году.
Общество всеобщего процветания СССР, как известно, не построил. На Украине же, пишет автор, движение в светлое европейское будущее было заменено стремлением к еврокоммунизму – к социал-демократической модели, восприимчивой к идеям марксизма-ленинизма. И если общество Незалежной лишить этого стремления, то оно потеряет всякий смысл своего существования.
"Украина как общество не может сосредоточиться на простых идеях обогащения и счастья, которые могут объединить его, и потому вынуждена прибегать к химерам религиозных идей", – утверждает "Главред".
Незалежная, отмечает издание, тем не менее не может отказаться от движения к "европейскому счастью". В противном случае у нее есть два пути, подчеркивает "Главред" – либо в "российскую империю", либо замена "европейской мечты" на "жуткий национализм".
"И то и другое для Украины будет означать огромные несчастья, возможно даже гибель. Так что пусть уж лучше Порошенко произносит свои безобидные и смешные фразы в стиле Хрущева", – резюмирует газета.
Здравые депутаты Рады осознают всю гибельность для Украины разрыва и большого договора, и других отношений с Россией. Но Порошенко нужно другое: нагнетать истерию и рвать оставшиеся связи одну за другой - по принципу «чем хуже, тем лучше». На этой волне он думает выиграть выборы.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 сентября 2018 г.
Напомним, ранее украинский лидер решил исключить из всех законов страны, в том числе из Конституции, упоминание о Черноморском флоте. Благодаря этому полуостров, полагает Порошенко, останется украинским, зато российского флота там уже не будет.
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