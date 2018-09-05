Порошенко ловко одурачил украинцев

Украинцы после четырех лет засилья постмайданной власти стали подозревать: что-то идет не так. Вместо движения в благополучную Европу страна продолжает стремительно деградировать. Виновником этого многие СМИ Незалежной называют президента Петра Порошенко.



"Нынешнее поколение детей будет жить в ЕС", – цитирует украинского лидера издание "Главред". Об этом президент Незалежной сказал пару дней назад.

Автор материала сравнивает заявление главы украинского государства со словами советского лидера Никиты Хрущева – тот обещал построить коммунизм в отдельно взятой стране уже в 1980 году.

Общество всеобщего процветания СССР, как известно, не построил. На Украине же, пишет автор, движение в светлое европейское будущее было заменено стремлением к еврокоммунизму – к социал-демократической модели, восприимчивой к идеям марксизма-ленинизма. И если общество Незалежной лишить этого стремления, то оно потеряет всякий смысл своего существования.

"Украина как общество не может сосредоточиться на простых идеях обогащения и счастья, которые могут объединить его, и потому вынуждена прибегать к химерам религиозных идей", – утверждает "Главред".

Незалежная, отмечает издание, тем не менее не может отказаться от движения к "европейскому счастью". В противном случае у нее есть два пути, подчеркивает "Главред" – либо в "российскую империю", либо замена "европейской мечты" на "жуткий национализм".

"И то и другое для Украины будет означать огромные несчастья, возможно даже гибель. Так что пусть уж лучше Порошенко произносит свои безобидные и смешные фразы в стиле Хрущева", – резюмирует газета.

Здравые депутаты Рады осознают всю гибельность для Украины разрыва и большого договора, и других отношений с Россией. Но Порошенко нужно другое: нагнетать истерию и рвать оставшиеся связи одну за другой - по принципу «чем хуже, тем лучше». На этой волне он думает выиграть выборы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 сентября 2018 г.

Напомним, ранее украинский лидер решил исключить из всех законов страны, в том числе из Конституции, упоминание о Черноморском флоте. Благодаря этому полуостров, полагает Порошенко, останется украинским, зато российского флота там уже не будет.

