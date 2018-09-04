"Давай убьем его": Трамп приказал избавиться от Асада
"Давайте убьем его! Пойдем! Давайте... убьем всех их!" - кричал Трамп по телефону, обращаясь к Мэттису, используя непечатные выражения.
Выслушав разозленного Трампа, министр обороны спокойно ответил президенту, что займется этим вопросом; повесил трубку и сказал своему помощнику, что они ничего делать не будут.
Тайну раскрыл известный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме". Интересно, что она еще не поступила в продажу, а на прилавках появится в трагический для всей Америки день – 11 сентября.
Выдержки из книги публикует газета The Washington Post. По информации автора книги, эпизод с телефонным разговором мел место после того, как в сирийской провинции Идлиб якобы произошла химическая атака, ответственность за которую американское правительство тогда возложило на власти Сирии.
В ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат. Атака была проведена под предлогом хранения там химических веществ.
После авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии стороны, вовлеченные в конфликт, заявили об успехе. Данные коалиции расходятсясо сводками из Дамаска: жители восторженно кричат о победе сирийской армии. https://t.co/pJH3TubMtz #Сирия #Асад #Трамп #Мэй #Макрон #умныеракеты pic.twitter.com/CFqIxcwrs7— ТЮМЕНСКАЯ ПРАВДА (@TyumenPravda) 19 апреля 2018 г.
Стоит отметить, что в эти дни в Сирии, все в той же провинции Идлиб, сложилась аналогичная ситуация. Несколько дней назад Минобороны России предупредили о провокациях с применением химоружия, которые готовят боевики. Фейковые атаки должны традиционно стать сигналом Западу к началу бомбардиров сил Башара Асада.
К тому же не прекращаются нападения на российских военных с воздуха. Последний раз с помощью беспилотников, вылетевших из Идлиба, боевики атаковали нашу базу в Латакии 2 сентября.
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