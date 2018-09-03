Российский флот ударил под дых Порошенко
Законодательные инициативы Порошенко – напрасная трата времени. Непонятно, зачем президенту Украины какие-то изменения в конституцию. Ведь статья, о которой идет речь – это пункт 14 переходных положений основного закона Украины. В нем идет речь о том, что существующие базы на территории Украины могут брать в аренду иностранные военные формирования.
"В далеком 1996 году таким образом был решен вопрос с легитимностью пребывания на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации. Но вот уже четыре года Черноморский флот находится на территории России, и этот пункт перестал быть нужным по фактическому признаку", - пояснил агентству РИА ФАН депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Статус Черноморского флота после распада СССР долгое время был неопределенным. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украине удалось выторговывать себе скидку на российский газ.
Крым присоединился к России по итогам референдума 2014 года – вместе с ним и главная база Черноморского флота. В Киеве продолжают считать эти территории "временно оккупированными". Однако президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма нужно считать закрытым – жители полуострова сделали свой выбор.
Как ранее сообщалось, законопроект об изменении конституции страны украинский лидер уже внес в парламент. По словам пресс-секретаря Петра Порошенко, речь идет о запрете на пребывание Черноморского флота России на территории принадлежащего России Крымского полуострова. Украина полуостров продолжает считать своим.
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