В резиденции Порошенко начался отстрел
Неожиданное открытие ждало журналистов, которые решили ознакомиться с налоговой декларацией "Залесья". Оказалось, что президентская резиденция вовсю торгует древесиной – по цене ниже рыночной – а еще продает мясо диких животных. Отстреленные олени, лани, перепела и фазаны принесли администрации за последние 5 лет 189 тысяч гривен.
Президентская резиденция "Залесье" площадью 15 гектаров расположена в 20 километрах от Киева. В 2009 году президент Виктор Ющенко намеревался сделать заповедник общедоступным. Однако инициатива так и не была реализована.
Дирекция заповедника отрицает как факт отстрела диких животных на продажу, так и вырубку леса. Там заверяют, что под топор идут только больные деревья. Однако журналистов эти доводы не убедили. По их мнению, низкие цены на мясо и древесину, указанные в налоговой декларации объясняются возможными откатами, передает УНИАН.
Тем временем сам Порошенко вплотную занялся украинской армией. Президент Украины заявил 14 сентября, что кабинет министров заложил в проект бюджета на 2019 год увеличение зарплаты украинским военным минимум на 30%.
"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть. Озвученная мной и поддержанная Советом национальной безопасности и обороны инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в бюджете-2019", – написал президент в Twitter.
#Порошенко исключил Урал из границ «современной европейской цивилизации»https://t.co/RNyXmWMD2K#YES #Порошенко #Россия #Украина pic.twitter.com/eAVvonEmD3— Cобытия дня в России (@smnewsru) 14 сентября 2018 г.
Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на письмо главы Минобороны Украины Степана Полторака, что около 20 тысяч военных намерены до конца 2018 года уволиться из украинской армии. Треть из них – из-за маленьких зарплат.
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