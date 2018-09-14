В резиденции Порошенко начался отстрел

В загородной резиденции президента Украины Петра Порошенко полным ходом идет отстрел дичи и заготовка дров. Администрация заповедника "Залесье" заработала на этом сотни тысяч гривен.

Неожиданное открытие ждало журналистов, которые решили ознакомиться с налоговой декларацией "Залесья". Оказалось, что президентская резиденция вовсю торгует древесиной – по цене ниже рыночной – а еще продает мясо диких животных. Отстреленные олени, лани, перепела и фазаны принесли администрации за последние 5 лет 189 тысяч гривен.

Президентская резиденция "Залесье" площадью 15 гектаров расположена в 20 километрах от Киева. В 2009 году президент Виктор Ющенко намеревался сделать заповедник общедоступным. Однако инициатива так и не была реализована.

Дирекция заповедника отрицает как факт отстрела диких животных на продажу, так и вырубку леса. Там заверяют, что под топор идут только больные деревья. Однако журналистов эти доводы не убедили. По их мнению, низкие цены на мясо и древесину, указанные в налоговой декларации объясняются возможными откатами, передает УНИАН.

Тем временем сам Порошенко вплотную занялся украинской армией. Президент Украины заявил 14 сентября, что кабинет министров заложил в проект бюджета на 2019 год увеличение зарплаты украинским военным минимум на 30%.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть. Озвученная мной и поддержанная Советом национальной безопасности и обороны инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в бюджете-2019", – написал президент в Twitter.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на письмо главы Минобороны Украины Степана Полторака, что около 20 тысяч военных намерены до конца 2018 года уволиться из украинской армии. Треть из них – из-за маленьких зарплат.