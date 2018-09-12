Япония грубо отказала Путину

Мирного договора с Россией не будет, пока не урегулируется территориальный спор. В Токио отреагировали на предложение Владимира Путина заключить соглашение, а уже на его основе решать спорные вопросы.

Японское правительство не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина, заявил генеральный секретарь кабинета министров Страны восходящего солнца Есихидэ Суга. Тем не менее политик продолжил свою речь, заявив, что Япония не заключит мирный договор с Россией, пока не будет урегулирован вопрос Курильских островов.

"Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса – разрешить проблему с возвращением "северных территорий", а потом заключить мирный договор", – заявил Суга. "Северными территориями" в Токио называют Южную гряду Курильских островов. Япония требует их возвращения.

С точки зрения Москвы, никакого территориального спора между странами нет: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Суверенитет России над ними не подлежит сомнению.

Ранее на форуме во Владивостоке Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года – причем без предварительных условий. А уже на основании этого мирного договора решать спорные вопросы.

По словам президента России, это существенно облегчило бы сторонам решение проблем, с которыми не получается справиться на протяжении 70 лет. Инициативу Путина участники встретили аплодисментами, передает "Интерфакс". IV Восточный экономический форум проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 11 по 13 сентября.