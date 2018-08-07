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Политика

Медведев напомнил о целях Москвы в конфликте с Тбилиси

Дмитрий Медведев. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Government Press Office
Целью Москвы в конфликте с Тбилиси в 2008 году было освобождение Цхинвала от грузинских войск. Окончательно громить Грузию или казнить Саакашвили Россия не собиралась.  
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Решение об остановке российских войск под Тбилиси в августе 2008 года было абсолютно правильным.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему во время конфликта в 2008 году российские воска не дошли до Тбилиси, чтобы разгромить грузинскую армию. Необходимо было проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия, уверен Медведев, занимавший в 2008 году пост президента России.

"Потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. И предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили", – заявил российский премьер.

По мнению Дмитрия Медведева, такой шаг позволил России выйти из конфликта, установив "спокойные отношения" как со странами Евросоюза, так и с США и с их президентом Джорджем Бушем, передает "Комсомольскаяправда".

"Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. Самое главное – был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнуть", – приводит слова премьера RT.

Грузинские войска атаковали Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Защищая жителей региона, власти России ввели войска в республику и вытеснили грузинских военных с ее территории. 

Тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили Медведев назвал "несбалансированным в психическом смысле человеком". По словам премьера, причиной начала конфликта стало именно его аморальное и преступное поведение. Премьер предполагает, что до ввода войск в Южную Осетию Саакашвили переговорил со своими покровителями в США, пишет Ura.ru.

Автор: Андрей Евлампиев7 августа 2018, 08:34

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