Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму
"МИД Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента России Владимира Путина", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Оно размещено на официальном сайте внешнеполитического ведомства Незалежной.
Как заявили в Киеве, поездки российских официальных лиц являются нарушением суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Кроме того, добавили в МИДе, посещение Путиным Крыма не соответствует нормам международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины". В своем заявлении ведомство в очередной раз подчеркнуло, что считает Крым и Севастополь "неотъемлемой частью Украины".
Напомним, что глава российского государства посетил полуостров в субботу, 4 августа. Президент побывал на открытии оперного фестиваля в Херсонесе. Зрители и участники мероприятия встретили Путина аплодисментами.
Президент принял участие в фестивале во второй раз. В день открытия на нем выступили звезды мирового балета. Фестиваль "Опера в Херсонесе" продлится до 12 августа.
Стоит отметить, что Путин неоднократно отмечал значение Херсонеса для становления российского государства. В декабре 2014 года в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент заявил, что Херсонес так же значим для людей православной веры, как Храмовая гора в Иерусалиме для приверженцев ислама и иудаизма.
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