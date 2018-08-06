Россия грозно предупредила зарвавшийся Запад

Вступление Грузии в Североатлантический альянс (НАТО) может привести к непоправимым последствиям. С предупреждением Западу выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение Тбилиси к организации может спровоцировать "страшный конфликт".



"Непонятно, зачем это надо", – сказал глава кабмина. Свою точку зрения на возможное вступление Грузии в НАТО премьер-министр озвучил в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM".

Медведев напомнил о вооруженном конфликте между Грузией и Южной Осетией, в который для принуждения Тбилиси к миру пришлось вмешаться Москве. По словам главы правительства, неизбежности столкновения не было – такое развитие ситуации могли предотвратить.



О вступлении Грузии в Организацию Североатлантического договора на Западе говорят не первый год. В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение Брюсселя принять Тбилиси в альянс. О конкретных сроках он распространяться не стал.

Между тем о последствиях принятия Грузии и Украины в состав НАТО неоднократно высказывался президент России Владимир Путин. Глава государства относится к этому крайне негативно и полагает, что Североатлантический альянс может работать с этими странами в двухстороннем формате без принятия их в свои ряды.





Тбилиси взял курс на вступление в Североатлантический альянс в 2003 году, когда к власти в стране пришли прозападные силы во главе с Михаилом Саакашвили. Намерение Грузии было поддержано НАТО в апреле 2008 года на саммите в Бухаресте. Препятствием на пути в альянс для Грузии являются неурегулированные территориальные проблемы и споры с двумя непризнанными республиками – Абхазией и Южной Осетией.

Что касается Украины, курс на вступление в альянс Киев взял еще во времена президентства Виктора Ющенко. После государственного переворота в феврале 2014 года новые власти Незалежной попытались форсировать процесс, однако на Западе заявили, что пока к вступлению в ряды НАТО Украина не готова.