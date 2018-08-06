Украина обнищала из-за Крымского моста
Корабли стали заходить в украинские порты на 10% реже, чем раньше. Убытки для Киева исчисляются сотнями миллионов гривен, подсчитал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По слова министра, это только прямые потери. "Если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", – заявил Омелян.
Киев обвиняют Россию в желании дестабилизировать ситуацию на Украине и призывает на помощь своих "союзников по антироссийской коалиции.
"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против российских черноморских портов", – заявил украинский министр. Омелян привел в пример вариант с ограничением заходов в российские порты судов с европейской регистрацией.
Напомним, в конце мая украинские националисты призвали расторгнуть отношения с Россией, а также ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях. Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.
Недавно с похожими заявлениями выступал президент Украины
Петр Порошенко. Он объявил о намерении подать иск против Москвы с требованием
возместить Киеву убытки, понесенные страной в связи с воссоединением Крыма с
Россией и событиями в Донбассе, напоминает РИА ФАН.
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