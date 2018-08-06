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Политика

Украина обнищала из-за Крымского моста

Фото: most.life
Украина жалуется на убытки, которые она терпит из-за действий России. В Киеве заявили, что главные причины – Крымский мост и российский флот в Азовском море.
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Корабли стали заходить в украинские порты на 10% реже, чем раньше. Убытки для Киева исчисляются сотнями миллионов гривен, подсчитал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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По слова министра, это только прямые потери. "Если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", – заявил Омелян.

Киев обвиняют Россию в желании дестабилизировать ситуацию на Украине и призывает на помощь своих "союзников по антироссийской коалиции.

 "Мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против российских черноморских портов", – заявил украинский министр. Омелян привел в пример вариант с ограничением заходов в российские порты судов с европейской регистрацией.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge)



Напомним, в конце мая украинские националисты призвали расторгнуть отношения с Россией, а также ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях. Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.

Недавно с похожими заявлениями выступал президент Украины Петр Порошенко. Он объявил о намерении подать иск против Москвы с требованием возместить Киеву убытки, понесенные страной в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями в Донбассе, напоминает РИА ФАН.


Автор: Андрей Евлампиев6 августа 2018, 08:26

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