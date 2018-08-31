Украинцы раскрыли план устранения Путина

Украинские политики то и дело выступают с глупыми и нелепыми заявлениями. Один из главных генераторов отборного бреда, больше похожего на шизофрению, является лидер радикальной партии "Свобода" Олег Тягнибок. На этот раз он придумал план устранения президента России Владимира Путина.



Тягнибок анонсировал акцию протеста у стен Верховной рады, которую он и его сторонники намерены провести 6 сентября. "Будем пикетировать парламент, требовать принятия антиолигархического закона", – рассказал радикал в эфире телеканала ИНТБ (Тернополь).

Он пояснил, что протестующие будут требовать принятия нового избирательного кодекса, который Верховная рада ранее рассматривала в первом чтении. Нормативно-правовой акт Тягнибок назвал частью антиолигархического закона. "Чтобы вы понимали: есть внешний враг – Путин. Есть четкие шаги, чтобы устранить эту угрозу", – заявил Тягнибок.

Дать конкретные пояснения относительно "связи" российского лидера и украинских олигархов политик не пожелал. Видимо, он уже давно живет в совсем другой, оторванной от реальности действительности, время от времени озвучивая свои шизофренические фантазии публично. Учитывая уровень антироссийской истерии в нынешней Незалежной, вряд ли приходится сомневаться, что у сего персонажа найдутся свои почитатели.

Российский лидер, как известно, уже давно не дает покоя украинцам. Так, российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил украинским журналистам, что у Владимира Путина огромное количество двойников, но только он, Полозов, единственный знает, как выглядит президент. "Не исключаю, что за более чем 18 лет могли найти достаточное количество персонажей, которые способны выполнять эту роль, когда необходимо общение с людьми", – сказал со знанием дела юрист.





Тему "двойников" российского лидера пыталось обыграть и украинское интернет-издание "Обозреватель". Газета писала, что президент во время поездки в Крым в начале августа этого года предстал сразу в двух образах, которые разительно отличаются. Для сравнения обе фотографии выложил на своей странице в Facebook директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.