Украинцы захлебнулись желчью из-за отдыха Путина

Отдых президента России Владимира Путина в Туве в минувшие выходные взбудоражил украинцев. Некоторые принялись сыпать язвительными комментариями в адрес российского лидера.



Говоря об опубликованных в минувший вторник фотографиях с отдыха главы государства, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, а по совместительству блогер Алексей Голобуцкий вдруг вспомнил повесть "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

На одной из фотографий президент России собирает грибы. "Шойгу на выходных вывозил Путина в тайгу, к родным грибницам. Все-таки как правы классики: тот же Путин действительно не человек, а гриб", – поделился своими нездоровыми фантазиями блогер. А потом уточнил – видимо, для лучшего понимания со стороны читателей, – что речь идет о французском писателе.





В "Маленьком принце" есть отрывок про серьезного человека, который никого не любит и занят только тем, что складывает цифры. "А на самом деле он не человек. Он гриб", – написано в повести. Что же, фантазия у Голубицкого воистину богатая. Но своим психическим здоровьем ему, думается, все-таки стоит озаботиться.





Между тем другие альтернативно одаренные личности обвинили президента в "воровстве". На одной из фотографий из Тувы видно, что на главе государства – куртка с надписью "Армия России" и лейблом красной звезды. Бдительные украинцы отыскали точно такую же зарубежную модель, но без логотипа "Армия России". "Опять на американскую куртку нашили свою лейбу", – написал один из пользователей Twitter.





Описать происходящую вакханалию в головах наших "небратьев" можно одной короткой фразой – маразм крепчал. Вместо того, чтобы заняться экономикой, социальной сферой и наведением порядка в собственной стране, украинцы не упускают повода позлорадствовать над Россией и ее президентом. Видимо, на большее у некоторых особо "одаренных" комментаторов ума не хватает.

Напомним, президент России в минувшие выходные провел отдых в Туве. Из Москвы Владимир Путин прилетел в компании министра обороны Сергея Шойгу и главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Уже на месте к ним присоединились руководитель республики Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Об уик-энде главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм", – отметил он.