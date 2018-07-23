Украина мстит российским морякам

Украинские политики не могут успокоиться после возвращения Крыма в родную гавань. На этот раз они потребовали от Международной морской организации не признавать действительными документы, выдаваемые морякам на территории Крыма и Севастополя.

Такие документы Киев призвал считать подделками и аннулировать. Украинские власти ранее уже выражали готовность ввести санкции против российских портов в акватории Азовского моря, а также арестовывать российские корабли в ответ на задержание украинских судов в Азовском море.

Кстати, до того, как был построен Крымский мост в Незалежной объявили о намерении усилить присутствие в регионе, пишет Lenta.ru. До этого украинские власти также не беспокоили документы российских моряков. Известно, что сейчас Киев уже ведет переговоры на этот счет с Евросоюзом и США.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Он отметил, что в последнее время Россия увеличила количество досмотров судов, направляющихся в украинские порты.

В апреле правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить в украинские внутренние воды.

Накануне стало известно, что власти Украины намерены в ближайшее время провести экспертизу Крымского моста. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Сенченко. Парламентарий назвал мост не до конца построенным, но введенным в эксплуатацию сооружением и считает, что проблемы возникнут еще до полной проектной нагрузки.

Сенченко утверждает, что, согласно выводам специалистов, при строительстве Крымского моста было "нарушено все". "Поэтому для меня, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности. Как для Азовского моря, судоходства, так и для людей, которые сейчас используют это сооружение", – заявил Сенченко.

Остается открытым вопрос – каким образом украинские специалисты собираются проводить экспертизу сооружения, находящегося на территории России? Не иначе, зашлют к опорам моста боевых дельфинов, о которых не так давно писали в соцсетях.