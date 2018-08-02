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"Меня похоронили": Лукашенко впервые высказался об инсульте

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые отреагировал на информацию о перенесенном инсульте. Он прокомментировал слухи о своем здоровье во время проверки уборки зерновых культур в Минском районе.
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Лукашенко с юмором воспринял информацию о своей болезни и госпитализации. Обращаясь к чиновнику с поручением, он сказал: "В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад и тебя могут похоронить".

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Кроме того, белорусский президент не оставил без внимания слухи о своем двойнике, передает телеканал ОНТ. "Еще говорят, что у меня двойник работает", – пошутил политик, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, что на днях в СМИ распространились сообщения об инсульте у белорусского лидера. Их подогрело долгое отсутствие президента на публике. В его пресс-службе домыслы опровергли, а позже перед камерами появился сам Александр Лукашенко: он провел встречу с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Стоит отметить, что информацию о болезни белорусского лидера предоставил источник, который был назван осведомленным. Позже выяснилось, что эта характеристика была несколько преждевременной. 

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Автор: Михаил Вштанов2 августа 2018, 08:18
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