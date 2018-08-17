ВЦИОМ: Выборами мэра интересуются 52% москвичей
Действующий мэр наберет 65,5% голосов избирателей, прогнозирует ВЦИОМ на основании опроса четырех тысяч москвичей. Исследование проводилось с 6 по 10 августа.
Примерно с равными шансами на второе место в предвыборной гонке идут представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, за которого готовы отдать голос 11,1% избирателей, а также коммунист Вадим Кумин (10,1%).
Ситуация складывается весьма любопытная. Дело в том, что Дегтярев вполне может сотворить настоящую сенсацию, обойдя своего конкурента из КПРФ. Если это произойдет, то либерал-демократ впервые победит представителя Компартии на крупных выборах в Москве. Ранее жители столицы всегда доверяли больше сторонникам Геннадия Зюганова, чем членам Либерально-демократической партии.
Несмотря на практически равные позиции двух кандидатов, политолог Евгений Минченко все-таки отдает второе место Дегтяреву. "Бренд КПРФ сильнее, чем бренд ЛДПР, но Вадим Кумин как кандидат выглядит уныло", - прокомментировал ситуацию эксперт.
По его словам, представитель либерал-демократов обладает энергетикой, бодростью. "При этом очень сильно по стилистике отличается от Сергея Собянина и больше всех похож на публичного политика", – пояснил аналитик.
Согласно опросу ВЦИОМ, принять участие в голосовании намерены почти две трети москвичей – 62%. Из них 41% говорят, что "точно пойдут" голосовать, а оставшиеся 21%, что "скорее пойдут". Интересует предстоящее голосование 52% опрошенных.
Социологи отмечают, что жители столицы хорошо проинформированы о приближающемся голосовании: более половины из опрошенных смогли назвать точную дату выборов, а 27% знают, что они пройдут в следующем месяце.
Голосование по выборам мэра Москвы состоится в единый день голосования – 9 сентября. Первым из кандидатов подписные листы муниципальных депутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку предоставил в Мосгоризбирком Сергей Собянин.
На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Так, участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей. Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. Также Общественная палата Москвы теперь вправе назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.
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