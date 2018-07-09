В отравлении новых Скрипалей обвинили Россию

Недолго пришлось ждать того, что было очевидно: Британия решила не откладывать дело в долгий ящик и обвинила Москву в гибели подданной Королевства. Выступая в парламенте, министр обороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия совершила химическую атаку на территории страны.

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