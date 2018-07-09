В отравлении новых Скрипалей обвинили Россию
На этот раз важное заявление о вине России доверили сделать главе военного ведомства. Отвечая на вопросы депутатов по поводу нового отравления "Новичком", министр недвусмысленно указал на Россию.
"Простая реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к гибели британской подданной. Я считаю, что весь мир осудит это вместе с нами ", – приводит слова Уильямсона агентство Reuters.
Ранее сегодня, 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всей Европы. По его словам, в Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями.
"Мы сожалеем в связи с кончиной британской гражданки, мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающими проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании. Это представляет опасность не только для британцев, но и для всех остальных европейцев", – сказал Песков.
Тем временем в британской прессе появляются все новые версии версия отравления мужчины и женщины в городе Эймсбери. Известно, что мужчина был героиновым наркоманом и мог схватить дозу яда из подобранного с земли окурка. Так предположил друг пострадавших, который был последним, кто видел их перед тем, как они попали в больницу.
Захарова: Скрипали могут быть насильственно изолированы властями Британии #Захарова #Скрипаль #отравление #Великобританияhttps://t.co/S8bkf9ytwL pic.twitter.com/FIocK1BPVw— Cобытия дня в России (@smnewsru) 9 июля 2018 г.
Приятель этой пары также поведал, что мужчина постоянно находился под воздействием каких-либо веществ. "Он часто употреблял героин и кокаин", – заявил ценный свидетель.
44-летняя британка Стерджес и ее 45-летний спутник Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери критическом состоянии. Следователи утверждают, что они отравились нервно-паралитическим газом "Новичок". Им же в марте 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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