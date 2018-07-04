Володин призвал покончить с санкционными списками
Спикер отметил, что ограничительные списки были придуманы "на горячую голову" американскими парламентариями. "Нужно уходить от списков, поднимать занавес, и хорошо, что конгрессмены этот шаг сделали", - сказал председатель нижней палаты.
Володин назвал абсурдом тот факт, что президенты России и США встречаются, а законодатели закрылись от коммуникаций. "Мы всегда были открыты. Конгресс занавес свой опустил", – добавил спикер. По его словам, вопрос санкционных списков остался за скобками на встрече парламентариев двух стран.
Накануне делегация конгресса США, возглавляемая сенатором-республиканцем от штата Алабама Ричардом Шелби, встретилась на Охотном Ряду с депутатами Госдумы. Американцы выразили благодарность Вячеславу Володину за гостеприимство. Гости из Соединенных Штатов посетили зал пленарных заседаний нижней палаты парламента и остались под впечатлением от работы российских коллег.
Шелби выразил надежду, что отношения двух стран будут улучшаться даже несмотря на имеющиеся трудности. Конгрессмен подчеркнул, что Москва и Вашингтон могут конкурировать, к примеру, в спорте, но не должны быть врагами.
Встреча парламентариев была высоко оценена экспертами. Так, политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов назвал переговоры американских и российских законодателей прорывом. Он отметил численность делегации США и ее политический вес. Это, полагает аналитик, придает большое значение их официальному визиту и дает основания предполагать, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может многое поменять в двусторонних отношениях.
Делегация конгресса США пробудет в России с официальным визитом до 5 июля. В ее состав входят, помимо Ричарда Шелби, представитель Луизианы Джон Кеннеди, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувен, законодатель из Южной Дакоты Джон Тун, из Канзаса – Джерри Моран, представитель Монтаны Стив Дэйнс, а также член американского парламента от Техаса Кей Грейнджер.
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