Кубань вот-вот станет украинской, а Сибирь – китайской. С подобными заявлениями в интервью одному из изданий Незалежной выступил бывший диссидент Валентин Мороз. По его мнению, Россия как государство перестанет существовать и на ее месте образуются новые республики.



Мороз полагает, что лучшие времена для Незалежной еще впереди. И если сейчас Киев борется за возвращение Крыма, то в будущем сможет претендовать на Кубань, которую многие представители украинских националистических сил считают якобы исторической территорией Незалежной.

Россию же, считает бывший диссидент, ждут тяжелые времена. "Империя распадется окончательно", – поделился своими фантазиями Мороз. По его словам, новые государственные образования появятся на Урале, в Сибири. "Кавказ, Дон отделятся. Кубань – мы заберем", – добавил он.

Журналисты между тем поинтересовались у диссидента-фантазера, а не будут ли претендовать на украинские территории ее западные соседи – Польша, Венгрия и прочие. Мороз от прямого ответа уклонился, заявив, что "каждый хочет что-то взять у соседа".

В постмайданной Украине периодически делают нелепые заявления о включении в состав страны Кубани и некоторых других российских регионов. Так, в прошлом году министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян выдвинул Москве оригинальный ультиматум. Чиновник заявил, что Украина восстановит авиасообщение с Россией в случае, если та отдаст Крым и Кубань, которые, по его утверждению, "были захвачены в свое время".





На южные территории России раскрыл рот и глава подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации Павел Жебривский. Он понадеялся, что рано или поздно увидит "возвращение Ростовской области в лоно Украины".

Но Крымом и Кубанью аппетиты некоторых украинских "реваншистов" не ограничиваются. В националистических кругах современной Незалежной довольно популярна идея присоединения к Украине не только двух вышеуказанных регионов, но и Курской, Брянской и Воронежской областей, которые, по мнению некоторых радикалов, также являются "историческими территориями Украины".