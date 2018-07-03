Джигурда сдал миллион подписей для участия в выборах мэра Москвы

Известный своим эпатажным стилем актер Никита Джигурда во вторник, 3 июля, сдал подписи для участия в выборах мэра Москвы, которые состоятся в начале сентября. По утверждению артиста, его кандидатуру поддержали более миллиона жителей столицы.



Происходящее у Московской городской избирательной комиссии напоминало самое настоящее шоу. Музыканты с шотландскими волынками, ставший уже известным Джигурда-мобиль, припаркованный рядом, ну и, конечно, сам виновник торжества. "Я единственный оппозиционный кандидат, который собрал подписи. Если меня не зарегистрируют, то это будет значить, что власть просто испугалась главного оппозиционера", – громогласно объявил артист.

Джигурда, впрочем, уверен в своих силах. По его словам, после победы он устроит "карнавал нестерильной любви".

Актер заявил, что миллион жителей столицы выступают в поддержку его программы. "За то, чтобы вернуть ведический секс. Миллион против реновации, чтобы вернули парковки. Мэр Джигурда – отныне всем мэрам пример", – сказал шоумен. Напоследок он призвал всех улыбаться, поскольку, подчеркнул актер, "все глупости делаются с серьезным выражением лица".





Стоит отметить, что 3 июля – последний день подготовки и подачи документов для регистрации кандидатов в столичные градоначальники. Окончательный список претендентов в мэрское кресло станет известен 14 июля.

Никита Джигурда объявил о своем выдвижении в кандидаты в мэры Москвы 12 июня. Свою предвыборную кампанию под лозунгом "Я верну Москве секс!" известный актер решил построить на защите прав москвичей, которые якобы ущемляются властями.





"Я вижу много несправедливости в нашем городе и хорошо представляю, ради кого я хочу пойти на выборы", – объяснил свое намерение Джигурда. На посту мэра он намерен бороться за автомобилистов, права которых, по его мнению, ущемляют платные парковки и пешеходные улицы в центре города.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 2 Июл 2018 в 2:33 PDT

Согласно заявлению эпатажного артиста, он смог собрать миллион подписей москвичей в поддержку своей кандидатуры. Однако помощники актера собирали подписи в его поддержку в гуще столичных фан-зон, где огромное количество иностранных болельщиков, приехавших на проходящий в эти дни чемпионат мира по футболу. Кто-то утверждает, что собственными глазами видел, как фанаты сборных Аргентины и Мексики якобы ставили автографы в поддержку Джигурды.

Напомним, выбирать градоначальника москвичи будут в единый день голосования, 9 сентября. О своем желании побороться за кресло мэра заявили многие известные жители столицы: политики, актеры, шоумены. В числе кандидатов и действующий глава города Сергей Собянин, документы для регистрации в Мосгоризбирком он подал накануне.