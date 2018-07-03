Украина пригрозила нанести удар по России

Украина в рамках взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража может нанести болезненный удар Москве. В Незалежной намерены арестовать акции "Северного потока ­– 1".



Киев ломает голову над тем, как нанести очередной удар России в газовом противостоянии. На Украине прозвучало предложение инициировать арест акций "Северного потока – 1".

Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева убеждена, что такой шаг станет действенной мерой против Кремля. Она отметила, что арест акций может быть начат в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража.

При этом судебное решение о возмещении Киеву 2,6 миллиарда долларов Яковлева считает лишь первой победой. Она отметила, что украинским властям не стоит "останавливаться на достигнутом", пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Сообщается, что есть и иные обращения Киева о разбирательстве на сумму до десяти миллиардов долларов. "Как только будут арестованы акции "Северного потока – 1" и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, России нечего будет ответить", – резюмировала Яковлева.

Напомним, что "Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит газа. Суд обязал компанию с Украины выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов.

Стоит отметить, что арбитраж вынес второе решение уже в пользу "Нафтогаза", присудив ему более 4,6 миллиарда долларов. Таким образом, "Газпром" должен выплатить украинской компании около 2,6 миллиарда.