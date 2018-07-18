Трамп устроил Путину провокацию перед саммитом
Новые обвинения во вмешательстве России в выборы президента США были обнародованы перед саммитом с Владимиром Путиным в Хельсинки с личного одобрения Дональда Трампа. По словам источников, американский лидер надеялся, что наличие новых обвинений усилит его позиции во время переговоров.
Сообщается, что заместитель генпрокурора Род Розенстайн пришел к президенту США с новыми материалами расследования и предложил ему решить, до или после саммита с Путиным их публиковать. Трамп потребовал немедленно их обнародовать, после чего тема оказалась в центре внимания мировой прессы за три часа до встречи президентов, передает Bloomberg.
Стоит отметить, что на следующий день после переговоров с Путиным Трамп открестился от своих предыдущих заявлений. Он сказал, что оговорился в Хельсинки, когда сказал: "Я не вижу причин, по которым Россия причастна к вмешательству".
Ранее сообщалось, что на саммите с главой России американский лидер может поднять вопрос об экстрадиции 12 "российских агентов военной разведки". Известно, что их обвиняют во вмешательстве в американские выборы, а также во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от Демократической партии, экс-главы Госдепа Хиллари Клинтон.
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