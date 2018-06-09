Володин призвал Германию остановить НАТО
Как отметил председатель нижней палаты российского
парламента, Москву с напрягает тот факт, что НАТО размещает свои войска и
ракеты рядом с нашей страной. "Мы делаем все для того, чтобы поддержать
мир на Ближнем Востоке, напомнил Володин. – Поэтому хотелось бы, чтобы
Германия, понимая это, делала все, чтобы НАТО остановилась там, где изначально
была договоренность, и не бряцала оружием возле наших границ".
По словам спикера Госдумы, необходимо не допускать проявления двойных стандартов в отношениях между Россией и ФРГ. "Там, где возникают третьи силы или решения принимаются в одностороннем порядке в обход ООН, у нас возникает напряжение, и мы становимся отчасти заложниками тех решений, которые делают наши отношения даже отчасти проблематичными", - добавил он.
Также Вячеслав Володин привал Томаса Оппермана развивать межпарламентские контакты и сделать их регулярными. "Думаю, вы согласитесь, что, если бы наше общение было регулярным, мы могли бы обсуждать все проблемы", – сказал председатель нижней палаты российского парламента.
Он также отметил, что отношения России и Германии в рамках парламентского измерения "были некоторые время менее активны". "Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – заметил Вячеслав Володин. – Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во многом говорят об этом".
Спикер Госдумы считает, что примером для парламентов двух стран должна служить частота контактов президента Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель.
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