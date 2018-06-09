Володин призвал Германию остановить НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал немецких парламентариев оказать влияние на Североатлантический альянс с тем, чтобы не допустить его расширения на восток. О проблеме приближения войск НАТО к российским границам и других актуальных вопросах шла речь на встрече Вячеслава Володина с вице-президентом бундестага Томасом Опперманом.



Как отметил председатель нижней палаты российского парламента, Москву с напрягает тот факт, что НАТО размещает свои войска и ракеты рядом с нашей страной. "Мы делаем все для того, чтобы поддержать мир на Ближнем Востоке, напомнил Володин. – Поэтому хотелось бы, чтобы Германия, понимая это, делала все, чтобы НАТО остановилась там, где изначально была договоренность, и не бряцала оружием возле наших границ".



По словам спикера Госдумы, необходимо не допускать проявления двойных стандартов в отношениях между Россией и ФРГ. "Там, где возникают третьи силы или решения принимаются в одностороннем порядке в обход ООН, у нас возникает напряжение, и мы становимся отчасти заложниками тех решений, которые делают наши отношения даже отчасти проблематичными", - добавил он.

Также Вячеслав Володин привал Томаса Оппермана развивать межпарламентские контакты и сделать их регулярными. "Думаю, вы согласитесь, что, если бы наше общение было регулярным, мы могли бы обсуждать все проблемы", – сказал председатель нижней палаты российского парламента.

Он также отметил, что отношения России и Германии в рамках парламентского измерения "были некоторые время менее активны". "Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – заметил Вячеслав Володин. – Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во многом говорят об этом".





Спикер Госдумы считает, что примером для парламентов двух стран должна служить частота контактов президента Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель.