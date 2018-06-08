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Политика

Володин: Интенсивность контактов Госдумы и бундестага растет

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин отметил, что интенсивность контактов между парламентариями депутатами Госдумы и Бундестага увеличивается. В то же время, он уверен, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития. Он призвал ориентироваться на лидеров двух стран в вопросе интенсивности контактов. 
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Речь о необходимости интенсификации двусторонних контактов по парламентской линии зашла во время встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-президента германского Бундестага Томаса Оппермана. Председатель нижней палаты российского парламента считает, что частота контактов президента Владимира Путина и канцлера Ангелы Меркель должна служить примером для парламентов двух стран.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Володина, отношения России и Германии в рамках парламентского измерения "были некоторые время менее активны". "Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – отметил председатель Госдумы. – Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во многом говорят об этом".

По словам Вячеслава Володина, на фоне количества встреч Владимира Путина с Ангелой Меркель "парламент выглядит очень блекло". "Наши контакты, можно считать, были практически заморожены", – добавил спикер нижней палаты парламента.

Он отметил, что сегодняшняя встреча важна тем, что проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу. А сегодня вечером в Москве состоится футбольный матч между командами Госдумы и Бундестага.

С немецкой стороны на поле выйдут представители практически всех парламентских партий. В составе думской сборной будут депутаты всех фракций. Кроме того, в нашей команде будут четыре игрока женского пола, что, как отметил Володин, говорит о "продвинутости" России в вопросе гендерного равенства.

Автор: Дмитрий Куклин8 июня 2018, 19:23

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