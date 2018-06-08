Володин: Интенсивность контактов Госдумы и бундестага растет
Речь о необходимости интенсификации двусторонних контактов
по парламентской линии зашла во время встречи спикера Госдумы Вячеслава
Володина и вице-президента германского Бундестага Томаса Оппермана. Председатель
нижней палаты российского парламента считает, что частота контактов президента Владимира
Путина и канцлера Ангелы Меркель должна служить примером для парламентов двух
стран.
По словам Володина, отношения России и Германии в рамках парламентского измерения "были некоторые время менее активны". "Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – отметил председатель Госдумы. – Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во многом говорят об этом".
По словам Вячеслава Володина, на фоне количества встреч Владимира Путина с Ангелой Меркель "парламент выглядит очень блекло". "Наши контакты, можно считать, были практически заморожены", – добавил спикер нижней палаты парламента.
Он отметил, что сегодняшняя встреча важна тем, что проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу. А сегодня вечером в Москве состоится футбольный матч между командами Госдумы и Бундестага.
С немецкой стороны на поле выйдут представители практически всех парламентских партий. В составе думской сборной будут депутаты всех фракций. Кроме того, в нашей команде будут четыре игрока женского пола, что, как отметил Володин, говорит о "продвинутости" России в вопросе гендерного равенства.
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