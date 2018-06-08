Володин: Интенсивность контактов Госдумы и бундестага растет

Вячеслав Володин отметил, что интенсивность контактов между парламентариями депутатами Госдумы и Бундестага увеличивается. В то же время, он уверен, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития. Он призвал ориентироваться на лидеров двух стран в вопросе интенсивности контактов.



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