Кремль остудил пыл резко подобревшего Трампа
Президенту США не хватает присутствия России на саммите G7, который проходит в канадском Квебеке. Отсутствие российской делегации за круглым столом удивило Дональда Трампа, и он рекомендовал присутствующим исправить ситуацию.
"Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректно говорить, – но нам надо управлять миром. И если G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", – приводит слова президента США агентство Bloomberg.
В Кремле порывы души американского лидера не оценили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа довольно сухо. "Мы делаем акцент на других форматах", – цитирует Пескова РИА Новости. Пресс-секретарю Владимира Путина еще на прошлой неделе задавали вопрос: согласится ли Россия вернуться в G8, если подобное предложение поступит от "семерки". Песков тогда отметил неуместность "гипотетических рассуждений" по этому поводу.
Da, Comrade #Trump. Следите за хорошую работу! pic.twitter.com/kNcBORDrXM— M. Cyrus Carter (@Caveman469) 8 июня 2018 г.
"Большая семерка" (G7) расширилась за счет вступления в нее России в 1998 году. Однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит "восьмерки" в Сочи. Тогда ведущие западные державы заявили, что не намерены заседать вместе с Россией – до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.
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