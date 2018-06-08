Путин выбрал необычное место для встречи с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп встречались лично дважды. В июле 2017-го во время саммита G20 в Гамбурге они провели переговоры, а в ноябре того же года встретились на полях саммита АТЭС в Дананге. В условиях накопившихся тем для обсуждения обе стороны рассматривали возможность организовать новую встречу.
По информации издания Wall Street Journal, российский лидер выбрал необычное место, в котором может обсудить с американским коллегой важные вопросы. Переговоры могут прости в Вене уже летом. При этом австрийцы готовы принять на своей территории эту встречу, передает RT.
Впрочем, пока стороны не достигли окончательных договоренностей о проведении подобного мероприятия. "Хотя оба лидера уже обсуждали в прошлом возможность организации встречи, нам в данный момент нечего объявить на этот счет", – цитирует РИА Новости представителя совета национальной безопасности Белого дома. Он также подтвердил, что австрийцы объявили о своем желании провести у себя подобную встречу.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал о том, что 20 марта между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер предложил организовать двусторонний саммит. Однако местом его проведения он предложил выбрать Вашингтон. Кроме того, уже после этого разговора состоялся очередной этап ухудшения отношений между странами.
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