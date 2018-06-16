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Политика

Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/
Столичный градоначальник Сергей Собянин провел встречу с волонтерами в избирательном штабе. Политик рассказал, что ему нужно 36 тысяч подписей для успешного выдвижения на выборах мэра Москвы.
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Мероприятие состоялось в Центральном доме предпринимателя. Собянин выступил с речью перед собравшимися.

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Мэр столицы попросил честно и ответственно подойти к работе, которую выполняют волонтеры. "Я очень благодарен вам. Я прибавил вам работы. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тыс. подписей. Конечно, это тяжелая, сложная работа", – заявил он. Собянин также поблагодарил активистов, которые пришли на встречу, передает агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что мэр Москвы уже подал в городскую избирательную комиссию документы для выдвижения на выборы. О решении баллотироваться на следующий срок столичный градоначальник заявил на праздновании четырехлетия проекта "Активный гражданин".

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Ранее он работал на различных должностях в правительстве страны и администрации президента России.

Автор: Евгений Мышко16 июня 2018, 17:23

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