"Будут бояться": на украинском ТВ призвали ликвидировать россиян

На украинском телевидении выступили с очередным искрометным заявлением о борьбе с "российской агрессией". Глава общественной организации "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко фактически предложил устраивать террористические акты на территории России.

По его словам, Украине следует "перенести опасность" на территорию соседней страны. В эфире на телеканале "1+1" бывший дипломат, комментируя инсценированное покушение на журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что украинцы не могут чувствовать себя спокойно, если Россия "будет предпринимать попытки ликвидации".

Единственный способ обезопасить Незалежную, по словам бывшего дипломата, – сделать так, чтобы Россия боялась Украину. "Когда россияне будут знать, что на каждое убийство, заказанное ими на нашей территории, в их окоп в Москве прилетает и там тоже кто-то гибнет, они задумаются", – сказал он.

Кроме того, он заявил о неких объектах, которые входят в список российских целей в Незалежной. По словам Яременко, их больше 30. "Тех, кто является объектами, кто является мишенью для российских спецслужб на нашей территории", – добавил он.





Напомним, сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко стали поступать вечером 29 мая. Однако оказалось, что все произошедшее было инсценировкой Службы безопасности Украины (СБУ), которая якобы была призвана спасти корреспондента от реальной расправы.

Однако в официальной версии Киева сразу же появились нестыковки. "Киллером" Бабченко был назван бывший военнослужащий так называемой АТО в Донбассе Алексей Цымбалюк. Оказалось, что он все время сотрудничал со спецслужбами. Причем в СБУ на этот счет накануне, 31 мая, дважды делали противоречащие друг другу заявления.

Агентом спецслужб оказался и "организатор" покушения – исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Борис Герман. Получается, что сотрудники СБУ в "расследовании" покушения на Бабченко вышли на самих себя.

При этом глава ведомства Василий Грицак продолжает делать хорошую мину при плохой игре. Он заявил, что корни этой истории уходят в Россию. У Москвы якобы был список из 30 целей, которые было необходимо ликвидировать на Украине.