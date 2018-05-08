Разоблачено очередное скотское вранье Порошенко

Утверждения о воюющей в Донбассе российской армии должны прикрыть преступления Киева против своего народа. Заявления Петра Порошенко о противостоящих ВСУ "50 тысячах россиян" – неприкрытая ложь.

Президент Украины вызнал военную тайну. Он заявил, что половина тех, кто воюет за Донецкую и Луганскую народные республики - российские граждане. При этом украинский президент в интервью телеканалу CBS News назвал цифру в 50 тысяч – получается, что ему известна численность формирований донецких ополченцев.

Однако приведенные Порошенко цифры не имеют ничего общего с реальностью, украинский президент по своей привычке просто лжет. "То, что за нас воюют добровольцы из России, мы никогда не скрывали. Но, конечно, это не 50 тысяч человек, как утверждает Порошенко. Его цифры завышены в десятки раз, и откуда он их взял, непонятно", – прокомментировал слова украинского президента замглавы оперативного командования Донецкой народной республики. Эдуард Басурин подчеркнул: регулярных российских войск в Донбассе как не было, так и нет.

Петр Порошенко работает на современную украинскую мифологию. Это придуманная история, в которой Киеву удобно и не очень стыдно существовать, сказал российский писатель, замполит одного из батальонов ДНР Захар Прилепин.

"В 2014 году... добровольцев из России в Донбассе было существенно больше, украинцы прекрасно осознавали, кто восстал, и говорили, что Донецк принес в их дом войну. А потом они стали бомбить Донбасс, и в Киеве сразу стало неудобно говорить об убийстве собственных граждан. Для своего душевного успокоения украинские власти стали продвигать идею, что в Донбассе воюют россияне", – отметил Прилепин в интервью РИА ФАН.

По словам замполита, в 2014 году в армии ДНР насчитывалось три-четыре тысячи добровольцев из России, а сейчас их не больше 100 человек. Но Порошенко удобнее говорить, что Россия убивает мирных граждан в Донбассе, а не артиллерия ВСУ. Так он прикрывает скотство, сваливая свою вину на соседа, заключил писатель.