Володин: Дума и правительство будут сообща решать задачи
"Во многом, именно
благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву сложился такой открытый, доверительный
и конструктивный формат взаимодействия в работе между Государственной Думой и
Правительством", – подчеркнул Володин.
В то же время, отметил он, депутатам и членам кабинета министров предстоит вместе "принимать очень много сложных решений". "Важно, чтобы мы продолжали решать эти задачи сообща", – сказал председатель нижней палаты.
Также он отметил и кандидатуры названных в ходе встречи с фракцией "ЕР" в состав нового правительства. По словам Вячеслава Володина, их отличает профессионализм и опыт.
Напомним, после церемонии инаугурации, которая прошла сегодня в Кремле, президент Владимир Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы кабинета министров. Сегодня он уже провел ряд консультаций с депутатами Госдумы, в том числе, из фракции "Единая" Россиия.
Завтра, 8 мая, Медведев продолжит встречи с думскими фракциями. А в 15.00, как ожидается, состоится пленарное заседание, на котором будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.
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