Медведев подал в отставку после инаугурации Путина
Новый состав правительства будет сформирован в течение
следующих недель. До его назначения члены прежнего кабинета министров будут продолжать
работать, но в статусе исполняющих обязанности. Дмитрий Медведев возглавлял пост главы правительства с 8 мая 2012 года.
За день до инаугурации, 6 мая, Владимир Путин встретился с членами кабмина. Как отметил источник РИА Новости, тема нового состава во время встречи не поднималась.
Конституция России предусматривает, что правительство слагает с себя полномочия после инаугурации президента. Затем начинается процедура формирования нового кабмина.
Премьер-министр назначается с согласия нижней палаты Федерального собрания – Госдумы. Президент вносит предложения о кандидатуре главы правительства в течение двух недель с момента инаугурации. В соответствии с законом, депутаты должны рассмотреть кандидатуру не позднее недели со дня внесения.
В понедельник, 7 мая, в России прошла седьмая по счету торжественная церемония инаугурации главы государства. Владимир Путин принес присягу, положив руку на специальный экземпляр Конституции, а позже произнес перед собравшимися речь.
Путин заявил, что сделает все, чтобы у России было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал Владимир Путин, добавив, что для него это превыше всего.
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