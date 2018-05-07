Профильный комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения премьера

Комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил процедуру дачи согласия на назначение председателя правительства. Об этом сообщила его председатель Ольга Савастьянова.

Она напомнила, что согласно Конституции глава государства вносит кандидатуру на должность председателя кабинета министров в течение двух недель. После этого у депутатов есть семь дней на то, чтобы обсудить и рассмотреть ее.



"Естественно, на данный момент кандидатура не внесена, - отметила Савастьянова. – Но для оперативного решения этого вопроса сегодня комитет по контролю и регламенту рассмотрел и утвердил процедуру дачи согласия на назначение".

По словам главы профильного комитета, согласно процедуре, на заседании Госдумы президент или его уполномоченный будут представлять кандидата, который затем выступит с докладом и программой. При этом, время по данному вопросу не ограничивается, уточнила она: "Мы понимаем, насколько это важно".

После того, как кандидат на должность премьер-министра закончит выступление, у каждой парламентской фракции будет возможность задать по два вопроса кандидату. Кроме того, выступающие от фракций смогут выразить свою позицию в рамках десятиминутных выступлений.

Ольга Савастьянова напомнила, что, перед пленарным заседанием нижней палаты парламента должны пройти консультации кандидата в премьеры со всеми фракциями. "Решение о даче согласия на его назначение будет приниматься простым числом голосов депутатов (226 – Прим. ред.), голосование может быть как открытым, так и тайным", – цитирует ТАСС парламентария.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что нижняя палата 8 мая рассмотрит кандидатуру премьера в случае ее внесения 7 мая после инаугурации президента. По его словам, на этот случай уже запланированы консультации кандидата на премьерский пост с думскими фракциями.

Они могут пройти сегодня ("Единая Россия" в 16:00 и ЛДПР в 18:00) и завтра (КПРФ в 10:00 и "Справедливая Россия" в 12:00). Начало пленарного заседания Госдумы запланировано на 15:00 8 мая.