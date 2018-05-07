Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства

Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Понедельник 7 мая
Лента новостей
15:29
История любви Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской оказалась плодом больной фантазии
15:18
Мошенники наживаются на могиле Яковлева из "Иванушек"
15:10
В жилом доме в Ставрополе прогремел взрыв
14:40
Выявлена смертельная опасность соцсетей для женщин
14:32
Бузову заметили в жестком иностранном порно
14:26
Стюардесса обвинила пилота в домогательствах во время полета
14:25
Россиянам напомнили о дополнительном выходном дне
14:24
Маленький сын Михалкова произвел фурор
14:04
Съездившим в Крым школьникам из Одессы устроили порку
14:03
Под Москвой две женщины украли из подъезда самокат
13:57
Куда сходить 9 мая
13:46
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
13:32
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
13:32
Мучимая болью Фандера отказалась от операции
13:18
Возглавившая Бессмертный полк Самойлова взбесила Украину
12:59
Известный режиссер умер в возрасте 86 лет
12:57
Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)
12:53
Родит на днях: Малахов подтвердил беременность 46-летней Кудрявцевой
12:45
Как проходила инаугурация президента России
12:37
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
12:35
Россия и Китай выводят англосаксов на чистую воду
12:35
Путин отказался ездить на Mercedes
12:34
Иван Ургант купил шикарный особняк за 430 миллионов рублей
12:28
Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы
12:14
Любовник о близости с Понаровской: Бросил спичку в ее вулкан страсти
12:03
Самолет снесло ветром при посадке (видео)
12:00
Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье
11:46
В Татарстане мужчина с ножом напал на детский сад
11:45
Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой
11:40
"Требую вернуть права": Мара Багдасарян пошла в атаку на государство
11:37
Валерий Гергиев оценил концертный зал в "Зарядье"
11:22
Пугачева и Галкин показали свои чувства на всю страну
11:18
"Тупые люди": Хабенского похвалили за скандал на премьере "Собибора"
11:10
10-летнего мальчика насмерть придавило бревнами
11:06
В "Лужниках" заработали еще четыре фонтана
10:53
Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
10:49
24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке
10:29
Квартиру в центре Москвы ограбили на 10,6 миллиона
10:16
"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой
10:14
Станция метро "Внуково" будет в пешей доступности от аэропорта
10:07
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
09:57
Самые странные участники конкурса "Евровидение"
09:44
Украина внезапно обрадовалась строительству Крымского моста
09:22
После обнародования тайного романа Корикова покинула страну
09:21
Названа смертельная опасность влюбленности
09:07
Россиян напугали резким ростом налогов
08:43
В жутком пожаре на юге Москвы погиб человек (видео)
08:39
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
08:34
В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
08:21
"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию
07:54
Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
20:33
Прославленный российский режиссер погиб в Германии
18:02
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
17:08
Исхудавшая Толкалина взбудоражила грязным фото без белья
16:45
Сенатор Сулейман Керимов попал в больницу
16:27
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком
16:11
Медведева сделала первое заявление после ухода от Тутберидзе
15:45
Умер бывший директор группы "Машина времени"
15:31
Российские хоккеисты в пух и прах разнесли австрийцев на ЧМ
15:11
Дочь Волочковой затравили за неожиданную выходку
14:41
На востоке Москвы случилось смертельное ДТП
14:21
Известный певец во время концерта ударил фаната ногой по лицу (видео)
14:02
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
13:37
Якубович убежал из "Дома-2" после нападения с ножом
13:12
"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп
12:50
В Подмосковье обстреляли 12-летнего мальчика
12:45
Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
12:22
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
12:15
Галкин возмутил хамством в беседе о ветеранах Великой отечественной
11:44
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе с Фоменко
11:43
Ялтинский международный экономический форум – 2019 пройдет в апреле
11:17
Знаменитый футбольный тренер госпитализирован с кровоизлиянием в мозг
11:12
В Подмосковье ребенок попал в больницу после нападения собаки
11:01
"Прогноз неутешительный": перепуганный сын Гагариной внезапно побелел
10:39
Шепелев поразил безудержным весельем под песню Фриске
10:18
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
10:01
Московская элита в шоке от наглого вора
19:04
Тарасова эмоционально отреагировала на решение Медведевой
18:46
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
18:45
"Локомотив" стал чемпионом России по футболу (видео)
18:34
Борис Корчевников похвастался ужином с эффектной блондинкой
18:09
У наркозависимого Шуры отнялась рука
18:03
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали люди
17:45
Из Шуры откачали десять литров жира
17:40
"Посмотрите! Она святая": Люди опешили от вида Бузовой
17:03
Лазарев стремительно теряет вес из-за нервов
16:30
Из-за Михалкова на ТВ разразился скандал
16:02
На севере Москвы загорелся научно-исследовательский институт
15:39
Проблемы в группе Тутберидзе: названа причина ухода Медведевой
15:13
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
14:35
Роскошная Волочкова восхитила женственностью
14:24
Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца
14:02
В Подмосковье загорелась электричка (видео)
13:59
Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере
13:39
Малахов раскрыл интимную тайну актрисы Немоляевой
13:17
Сексуальные фото главной красотки 90-х
12:41
Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой
12:00
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ
11:28
В массовой аварии на МКАД пострадали четыре человека
11:14
42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
Обокрал и домогался: Панин вовлек в скандал Цымбалюк-Романовскую
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
Бузова в свадебном платье: "Сегодня я выхожу замуж"
Политика

Путин перед инаугурацией озвучил главную задачу правительства

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Повышение реальных доходов россиян – главная задача правительства на ближайшие годы. Ее озвучил Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров.

Продолжение: Жена известного актера заявилась на инаугурацию Путина в "кислотном" платье
прочитано 1391 раз

Президент России в целом работой правительства доволен. По словам Владимира Путина, деятельность кабмина в последние шесть лет позволила преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

ПО ТЕМЕ

Особенности инаугурации президента России

Захарова объяснила путаницу вокруг инаугурации Путина

 Инаугурация Путина

Сюжеты Инаугурация Путина

Хотя были и сложности. Они касались одного из ключевых направлений работы – выполнения майских указов. По словам российского лидера, правительству не удалось достичь всех показателей "с точностью до запятой". Тем не менее, работа дала ощутимые результаты, стратегический вектор развития страны задан правильно.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым уйдет в отставку 7 мая, сразу после инаугурации президента. Его члены получат приставку и. о. и продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. В соответствии с конституцией, у президента недели, чтобы предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра. Своих предпочтений в отношении кандидатур на этот пост президент не раскрывал.

Глава государства подчеркнул, что российское правительство в своей работе проявило твердость, последовательность, готовность брать на себя ответственность. "Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", – цитирует Путина "Газета.ру".

Что же касается нового кабинета, то его первоочередной задачей станет рост благосостояния россиян. "В целом наша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", – заявил Владимир Путин на встрече в Кремле.

Политологи считают, что состав правительства России после инаугурации президента обновится менее чем наполовину. Сами министры конкретных ответов на вопрос, намерены ли они оставаться на своем посту, журналистам не давали.

Автор: Андрей Евлампиев7 мая 2018, 08:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин и Медведев порыбачили на озере Ильмень

567

Политика

Медведев подал в отставку после инаугурации Путина
"Смысл всей моей жизни": проникновенная речь Владимира Путина
Макрон обвинил Трампа в развязывании войны
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер

Шоу-бизнес

Бузову заметили в жестком иностранном порно
Маленький сын Михалкова произвел фурор
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
Мучимая болью Фандера отказалась от операции

Проишествия

Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)
Самолет снесло ветром при посадке (видео)
24-летний москвич убил отца с бабушкой и сжег их тела в Битцевском парке
Известную певицу нашли мертвой на побережье

Lifestyle

Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Шоу-бизнес

В Сети появились интимные фото Фриске с мужем

Народ пришел в восторг от увиденного
Шоу-бизнес

После обнародования тайного романа Корикова покинула страну

Актриса отправилась в Италию
Шоу-бизнес

Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи

Балерина напугана интенсивностью
Шоу-бизнес

Маленький сын Михалкова произвел фурор

Малышу исполнился год

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка

Спорт

Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой
"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой
"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию
Медведева сделала первое заявление после ухода от Тутберидзе

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru