Госдума готова к рассмотрению кандидатуры премьера

В случае внесения президентом кандидатуры на пост председателя правительства России 7 мая, нижняя палата парламента рассмотрит соответствующий вопрос на ближайшем заседании. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам законодателя, в настоящий момент в нижней палате прорабатываются все возможные варианты и сценарии внесения президентом кандидатуры на пост главы кабмина. "Исходя из норм Конституции и сложившейся практики", – сказал Володин.

Спикер отметил, что глава государства, возможно, представит кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации – 7 мая. Он подчеркнул, что законодатели уже определились с порядком работы: комитет нижней палаты по контролю и регламенту подготовит и внесет на Совет Госдумы, который состоится в 15 часов 7 мая, процедуру рассмотрения предложения о новом главе кабмина. Парламентарии обсудят этот вопрос на пленарном заседании.

Однако до этого на Охотном Ряду пройдут консультации фракций нижней палаты с кандидатом на должность председателя правительства. По словам Володина, предварительно, в 16:00 7 мая состоится встреча с "Единой Россией", спустя два часа в тот же день – с ЛДПР. "А 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" – в 10-00 и 12-00 соответственно. Заседание Госдумы в этом случае начнется в 15-00 8 мая", - уточнил спикер.

Согласно Конституции России, правительство должно сложить свои полномочия после инаугурации главы государства. Затем начнется процедура формирования нового состава кабинета министров. Председатель правительства назначается президентом с согласия Госдумы.





Предложения о кандидатуре руководителя кабмина глава государства вносит в нижнюю палату парламента не позднее двухнедельного срока с момента вступления в должность. Госдума по закону должна рассмотреть представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения.

Нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев занимает эту должность с 8 мая 2012 года.