Украинцы подготовили захват треснувшего Крымского моста

Украинские националисты готовятся провести акцию на Крымском мосту. Об этом заявил глава радикалов из "Добровольческого движения ОУН (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим.Ред.)" Николай Коханивский.

По его словам, вполне возможно, что на строящемся мосту появится "какой-то плакат". К примеру, отметил он, это может быть баннер с надписью "Крым – Украина".

Националист также заявил, что Россия в нынешнем виде должна исчезнуть, а на ее месте должны возникнуть несколько отдельных стран. "А Россия – как раковая опухоль. Ее надо удалять", – цитирует больные фантазии радикала украинское издание "Обозреватель". Коханивский также заявил, что возглавляемое им движение готовит и другие антироссийские акции.

Планам украинских радикалов вряд ли суждено сбыться. Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников ранее заявил, что обстановка в районе Крымского моста находится под полным контролем силовиков. Спецслужбы и правоохранительные органы готовы пресечь любые возможные диверсии.

При этом украинские националисты ранее уже неоднократно грозили проведением терактов на мосту. Радикалы обещали устроить провокацию в день запуска движения по объекту, кроме того, они грозились атаковать российские дипломатические миссии за границей.





Напомним, ранее СМИ сообщали о появившейся на мосту трещине. Это оказалась 256-я опора, которая находится как раз посередине Керченского пролива.

Запуск движения для автотранспорта планируется уже в ближайшие недели. В минтрансе России разработали схему поэтапного открытия пассажирского траффика на объекте. На первом этапе будет запущено движение для легковушек и автобусов. Затем, в конце 2018 года, планируется открытие движения для грузовых автомобилей. А в следующем году по мосту должны проехать первые пассажирские поезда.