Зачем Украине Крымский мост
Заявление лидера запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа", депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова вызывает, скорее, смех, чем какие-то негативные эмоции. Очевидно, господин Чубаров решил пойти по пути Михаила Саакашвили с его глупыми заявлениями и поступками.
Так как Мишико в последнее время не радует общественность экстравагантными выходками, его нишу очень удачно пытается занять лидер организации, пытающейся позиционировать себя влиятельной политической силой.
И надо отметить, что это ему удается: достаточно ознакомиться с эпитетами, которые звучат в адрес этого господина и его заявлений от российских политиков: "блеф картежника", "психическое расстройство", "раздвоение мировоззрения", "политический проходимец"…
Прежде всего, стоит напомнить, что требовать любой объект или денежный сумму в качестве контрибуции имеет право выигравшее в войне государство у проигравшего. Разговоры о контрибуции между Россией и Украиной в целом лишены смысла, поскольку две страны никогда не находились и не находятся в состоянии войны.
Другой аспект этих нелепых претензий заключается в ответе на простой вопрос – а что, собственно собирается делать с Крымским мостом Украина, ведь он соединяет два региона России. Зачем Незалежной понадобился объект инфраструктуры на территории нашей страны? Ответа на эти вопросы мы вряд ли когда-то услышим. Абсурдность ситуации схожа с требованием Москвы отдать ей, к примеру, Дарницкий или любой другой мост в Киеве.
Политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью Dni.Ru напомнил, что именно представители "Меджлиса крымско-татарского народа" распространяли информацию о том, что никакого Крымского моста нет и в помине, а его строительство снимают в одном из павильонов "Мосфильма". В подобные сказки можно было верить несколько дней году эдак в 1930, когда в помине не было интернета, а телевидение обходилось без прямых включений.
Если Украина пытается перевести разговор в плоскость претензий, то ей можно о многом напомнить, считает эксперт. Например, о том, что за те годы, пока Крым был украинским, в его инфраструктуру не вкладывалось ни копейки.
"Я был в Крыму в 2014 году, сразу после референдума. Было такое ощущение, что только что закончилась Великая Отечественная война. Такой был уровень жизни и состояние дорог, по которому можно судить о благополучии в регионе", – сказал Гаспарян.
Кстати, вместе с претензиями на мост украинский политик выразил и сомнение в том, что он сможет полноценно функционировать. Об этом украинские пропагандисты говорят чуть ли не каждый день и даже вбрасывают в соцсети фотографии со строительства, свидетельствующие о проблемах. Правда, через какое-то время оказывается, что это бы банальный Photoshop.
Именно с помощью этой программы депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил украинским политикам изготовить сертификат о том, что они получили Крымский мост в качестве контрибуции.
"У Киева всегда две стадии политики – если не получилось напугать, то нужно проситься в долю. Так и с мостом, ориентир – всегда занимать достойную позицию: либо орущий рот, либо протянутая рука. Глядишь, русские слезу пустят и поделятся с братским народом", – сказал в интервью "Взгляду" депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
Он добавил, что всегда причислял нардепа Чубарова к плеяде фантастов. "Только писатели свои мысли излагают на бумаге, а тот пошел по пропагандистскому пути", – сказал парламентарий.
Понимая, что ни Крым, ни мост Украине заполучить не удастся, она идет на крайние меры. Российский МИД предупредил судовые компании в связи с рисками пиратских захватов кораблей украинскими военными. Кроме этих незаконных действий, в Незалежной пугают терактами всех, кто поедет по Крымскому мосту.
"Всем, кто планирует диверсии на территории России, неплохо бы ознакомится с нашей доктриной национальной безопасности и понять, что возмездие за это обязательно придет любому, кто покушается на российскую государственность", – охладил пыл горячих украинских голов политолог Армен Гаспарян.
Что касается виновника сегодняшних нелепых заявлений, то его строительство близится к завершению. В мае 2018 года по Крымскому мосту будет открыто автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное. На днях прошли испытания автомобильной части моста: ее серьезно проверили на прочность, прогнав по дорожному полотну восемь груженых самосвалов.
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