Терпение лопнуло: Трамп выдвинул ультиматум Порошенко

В Киеве все чаще говорят о предстоящей смене власти в стране. Вашингтон сильно недоволен президентом Украины Петром Порошенко и его командой. Белый дом явно не в восторге от результатов их работы, а финансовые махинации нынешней украинской власти лишь приближают час X для изрядно проворовавшейся элиты Незалежной.

Киев уже несколько лет, с момента государственного переворота, приводит государственные структуры к требуемым Западом стандартам. Однако украинские власти за все эти года не выполнили даже половину обещанного, пишет издание "Русская весна". Однако выделенные на эти цели средства в Киеве осваивают в полном объеме. Возникает вопрос – на что идут деньги, причем деньги немалые.

Как отмечали источники в администрации украинского лидера, что во время визита в Киев бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео у него состоялся разговор с Порошенко. Представитель Вашингтона тогда предупредил главу Незалежной, что лимит терпения у Белого дома в отношении Киева подходит к концу, и что Соединенные Штаты планируют взять под жесткий контроль выделяемые Украине средства.

Таким образом, налицо явное недовольство действиями постмайданной власти со стороны заокеанских кураторов. Неоднократные коррупционные скандалы вкупе с общей неэффективностью государственного управления в современной Незалежной привели к окончательной утрате доверия Белого дома к Порошенко и его окружению.

А это значит, что украинскому лидеру выписана черная метка, а раз так, что у Порошенко вряд ли есть шансы пойти на президентские выборы, которые состоятся уже в следующем году. И не факт, что вместо кресла главы государства нынешний лидер Незалежной не сядет на жесткие тюремные нары.





Напомним, ранее сообщалось, что Петром Порошенко решила вплотную заняться финансовая разведка США. По словам журналиста Александра Дубинского, американский санкционный список, состоящий из ряда украинских чиновников, может появиться уже в этом гожу.

Фигурантами перечня, по информации Дубинского, станут представители крупного бизнеса и власти Незалежной. По словам Дубинского, в перечне окажутся фигуранты коррупционных сделок, попавшие в поле зрения американской финразведки.