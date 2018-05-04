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Политика

Терпение лопнуло: Трамп выдвинул ультиматум Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
В Киеве все чаще говорят о предстоящей смене власти в стране. Вашингтон сильно недоволен президентом Украины Петром Порошенко и его командой. Белый дом явно не в восторге от результатов их работы, а финансовые махинации нынешней украинской власти лишь приближают час X для изрядно проворовавшейся элиты Незалежной.
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Киев уже несколько лет, с момента государственного переворота, приводит государственные структуры к требуемым Западом стандартам. Однако украинские власти за все эти года не выполнили даже половину обещанного, пишет издание "Русская весна". Однако выделенные на эти цели средства в Киеве осваивают в полном объеме. Возникает вопрос – на что идут деньги, причем деньги немалые.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Как отмечали источники в администрации украинского лидера, что во время визита в Киев бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майка Помпео у него состоялся разговор с Порошенко. Представитель Вашингтона тогда предупредил главу Незалежной, что лимит терпения у Белого дома в отношении Киева подходит к концу, и что Соединенные Штаты планируют взять под жесткий контроль выделяемые Украине средства.

Таким образом, налицо явное недовольство действиями постмайданной власти со стороны заокеанских кураторов. Неоднократные коррупционные скандалы вкупе с общей неэффективностью государственного управления в современной Незалежной привели к окончательной утрате доверия Белого дома к Порошенко и его окружению.

А это значит, что украинскому лидеру выписана черная метка, а раз так, что у Порошенко вряд ли есть шансы пойти на президентские выборы, которые состоятся уже в следующем году. И не факт, что вместо кресла главы государства нынешний лидер Незалежной не сядет на жесткие тюремные нары.

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Shealah Craighead

Напомним, ранее сообщалось, что Петром Порошенко решила вплотную заняться финансовая разведка США. По словам журналиста Александра Дубинского, американский санкционный список, состоящий из ряда украинских чиновников, может появиться уже в этом гожу.

Фигурантами перечня, по информации Дубинского, станут представители крупного бизнеса и власти Незалежной. По словам Дубинского, в перечне окажутся фигуранты коррупционных сделок, попавшие в поле зрения американской финразведки.

Автор: Иван Поляков4 мая 2018, 13:09

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