Путин сделал важные перестановки перед инаугурацией

Президент России Владимир Путин в преддверии инаугурации уволил пятерых генералов министерства внутренних дел и Следственного комитета, а также двух прокуроров. Это уже не первые кадровые перестановки за последнее время, инициированные главой государства.

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